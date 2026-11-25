أسهمت نصائح يورغن كلوب، المدرب السابق لليفربول، إلى جانب الدعم المتواصل من مدرب الفريق الحالي أندوني إيراولا، في إعادة إحياء مسيرة النجم الألماني فلوريان فيرتز، الذي بدأ يستعيد مستوياته المعهودة بعد فترة صعبة أعقبت انتقاله إلى ملعب أنفيلد.

وكان فيرتز، الذي انضم إلى ليفربول في صفقة تجاوزت قيمتها 131 مليون دولار أميركي، محور نقاش واسع منذ وصوله، بعدما عانى في التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، وواجه صعوبة في تقديم المستويات التي دفعت النادي إلى جعله أغلى صفقة في تاريخه.

لكن الصورة تغيرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بعدما بدأ اللاعب الألماني يقدم لمحات من إمكاناته الفنية، ويترجم موهبته إلى أداء مؤثر داخل الملعب، كان أبرزها ظهوره اللافت في الفوز الكبير على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، الأحد الماضي، عندما سجل هدفاً رائعاً عكس استعادته الثقة والقدرة على صناعة الفارق.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، لم يكن تألق فيرتز في مواجهة يونايتد وليد اللحظة، إذ جاء بعد أسبوع مميز قضاه مع منتخب ألمانيا تحت قيادة كلوب، الذي تولى منصباً تدريبياً في الصيف الماضي، وأشرف على اللاعب خلال فترة التوقف الدولي، في علاقة امتدت آثارها إلى تجربته مع ليفربول.

وقال فيرتز، خلال حديثه في مدينة بروج، إن التواصل مع كلوب يتناول دائماً تجربته مع ليفربول، موضحاً: «نتحدث دائماً عن ليفربول عندما تتاح لنا الفرصة. لقد أمضى هنا فترة كبيرة من مسيرته، ويخبرني باستمرار بأنه أحب وقته في النادي، وأن الناس هنا يحبونه».

وأضاف: «يحاول أن يقدم لي بعض النصائح حتى أتمكن من النجاح هنا، فهو يعرف كيف تتحقق الأمور. من الجيد أنه يعرف الكثير عن النادي والأشخاص الموجودين فيه، ويمكنه أن يمنحني نصائح مفيدة. إنها أمور صغيرة وشخصية في الغالب، ويتحدث بإيجابية عن النادي والمنطقة والناس، ومن المفيد أن تسمع ذلك من شخص عاش التجربة بنفسه».

وكان كلوب قد أمضى تسعة أعوام في قيادة ليفربول، أسهم خلالها في إعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية، وبناء فريق ضم أسماء بارزة مثل محمد صلاح وساديو ماني، وهو ما يمنحه معرفة عميقة بطبيعة النادي والضغوط والتوقعات المحيطة باللاعبين الذين يرتدون قميصه.

ورغم أهمية نصائح المدرب الألماني، فإن دور إيراولا في استعادة فيرتز لمستواه لا يقل أهمية، إذ أدرك المدرب منذ وصوله في الصيف أن مساعدة اللاعب البالغ 23 عاماً على استعادة أفضل مستوياته تمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحسين أداء الفريق.

وقال فيرتز عن مدربه الحالي: «أستمتع كثيراً باللعب تحت قيادته. إنه مدرب جيد جداً، وقد أثبت ذلك طوال مسيرته. إنه يعيدني إلى المستوى الذي كنت عليه قبل عامين، عندما كنت أقدم كرة قدم رائعة مع باير ليفركوزن».

وتابع: «أشعر بأنه يمنحني الثقة، وأنا سعيد جداً بذلك. أحاول أن أرد له ما يقدمه لي. في المباريات الأخيرة أسهمت في تسجيل وصناعة عدد من الأهداف، وأعتقد أنه يمكن القول إنني أقدم أفضل مستوياتي منذ وصولي».

وأشار اللاعب الألماني إلى أن تحسنه البدني، إلى جانب اعتياده تدريجياً على طبيعة كرة القدم الإنجليزية ومتطلبات الدوري الممتاز، أسهما في تطور أدائه، مضيفاً: «أعتقد أنني أصبحت أفضل بدنياً، وهذا هو التفسير الوحيد الذي يمكنني تقديمه، لكنني أيضاً بدأت أفهم كرة القدم الإنجليزية والدوري بشكل أفضل. أشعر بحالة جيدة جداً، وأستمتع بكرة القدم مع ليفربول، وأنا سعيد لأن الأمور تسير بهذا الشكل حالياً».

ويحتاج فيرتز، رغم التحسن الواضح، إلى إثبات قدرته على المحافظة على مستواه، إذ إن التألق في مباراة كبيرة لا يكفي وحده لضمان النجاح في ليفربول، حيث تظل الاستمرارية العامل الأهم في تقييم اللاعبين. وستكون مواجهات بروج، وإيفرتون، وسندرلاند، ثم تشيلسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، اختبارات مهمة لقدرته على مواصلة التطور.

كما واجه اللاعب انتقادات تتعلق بطريقة ظهوره داخل الملعب، خصوصاً ما أثير حول قلة ابتسامه، ومدى انشغاله بالأرقام التهديفية والصناعية التي يُنتظر من لاعب خط وسط هجومي بحجمه تحقيقها.

وعندما سُئل عن تلك الانتقادات، أجاب مبتسماً: «سمعت كثيراً من الناس يتحدثون عن ابتسامتي، أو أنني لا أبتسم كثيراً. أنا شخص إيجابي، وربما يبدو أحياناً أنني لا أبتسم، لكن لا داعي للقلق. أحاول فقط أن ألعب كرة القدم، فهذا عملي».

وبين نصائح كلوب، الذي يعرف جيداً أسرار النجاح في أنفيلد، وثقة إيراولا ودعمه المستمر، يبدو فيرتز أمام فرصة حقيقية لتثبيت أقدامه في ليفربول، وتحويل التحسن الأخير إلى بداية مرحلة أكثر استقراراً وتأثيراً بقميص الفريق.