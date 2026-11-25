عمال يسيرون بمنجم تحت الأرض في بوغور بجاوة الغربية بإندونيسيا (أرشيفية-أ.ف.ب)

لقي 3 عمال، على الأقل، مصرعهم، وفُقد 23 آخرون، بعدما غمرت المياه منجم ذهب غير مرخص في جزيرة جاوة الإندونيسية، على أثر هطول أمطار غزيرة، وفق ما أفادت السلطات المحلية، الأربعاء.

وتكثر حوادث المناجم في الأرخبيل الإندونيسي الغني بالموارد المعدنية في جنوب شرقي آسيا، وخصوصاً في مواقع التعدين غير المرخصة، حيث تتسم إجراءات السلامة بالتساهل، وغالباً ما يجري تجاهلها.

وقالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة التي هطلت، الاثنين، على منطقة بوغور في جاوة أدت إلى فيضان نهر قريب، فاندفعت مياهه إلى المنجم المكشوف وغمرته.

وقالت رئيسة فِرق البحث والإنقاذ في المنطقة، ديسيانا كارتيكا بهاري، إن فِرق الإنقاذ انتشلت، حتى بعد ظُهر الأربعاء، 3 جثث لم تحدد هويات أصحابها.

وأضافت: «عُثر على الضحايا الثلاث جثثاً وانتُشلوا من الحفرة (أ) على عمق يراوح بين 30 و40 متراً تقريباً».

وأوضحت أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن العمال الـ23 المفقودين.

وقال هندرا روتشمان، المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت، الاثنين، على منطقة بوغور، على بُعد 60 كيلومتراً جنوب جاكرتا، أدّت إلى فيضان نهر قريب، فغمرت مياهه المنجم وحاصرت العمال الـ26 داخله.

وتابع، في بيان: «حتى الآن، هناك 26 شخصاً لم يجرِ إجلاؤهم».

وتمكّن 11 عاملاً من الخروج من المنجم مع تدفق المياه، وفقاً للمتحدث.

وأوضح روتشمان أن فريق الإنقاذ المشترك يبذل قصارى جهده لدخول حفرة التنقيب، رغم الصعوبات الناجمة عن الأمطار وضيق المدخل.

وقالت شركة التعدين الحكومية «أنتام»، التي تدير عمليات تعدين الذهب بالمنطقة، إن الحادث وقع في منجم ذهب غير مرخّص، وليس جزءاً من عملياتها.

وغالباً ما يتسبب التعدين غير القانوني ضيق النطاق في وقوع حوادث بإندونيسيا الغنية بالموارد، حيث توجد الموارد المعدنية بمناطق نائية، في ظروف يصعب على السلطات تنظيمها.