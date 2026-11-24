دعا المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، إلى رفع الحصار الأميركي على إمدادات الوقود إلى كوبا على الفور، محذراً من أن هذا الإجراء يعرض حياة الأطفال للخطر، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى كوبا شملت جولات في عدة مرافق رعاية صحية في هافانا: «تشديد القيود والعقوبات المتعلقة بالوقود يلحق ضرراً مباشراً بالشعب الكوبي، ولا سيما أكثر الفئات ضعفاً». وأضاف: «إنه يعرض حياتهم للخطر، بما في ذلك حياة الأطفال».

وخلال زيارته التي استمرت ثلاثة أيام، ذكر تيدروس أن المنظمة ستساهم بمبلغ مليونَي دولار للمساعدة في تعزيز برنامج التحصين الوطني في كوبا، وتوفير المعدات الطبية الأساسية لمرافق الرعاية الصحية.

وعلى غرار «منظمة الصحة العالمية»، حذرت الأمم المتحدة مراراً من أزمة إنسانية متفاقمة في الجزيرة، ووصفت الحصار الأميركي على الوقود بأنه انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان لجميع الكوبيين.

وتقول الحكومة الكوبية إن العقوبات الأميركية أدت إلى انقطاعات يومية في التيار الكهربائي تستمر 20 ساعة أو أكثر، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الجراحية، وتدهور في المؤشرات الصحية، مثل معدلات وفيات الرضّع.

وتقول واشنطن إن الحصار على إمدادات الطاقة يهدف إلى الدفع نحو إحداث تغيير سياسي في الجزيرة، مؤكدة أن صادرات الغذاء والأدوية تخضع لاستثناءات قانونية.

وزاد التوتر بين البلدين منذ أن صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الضغط على كوبا في يناير (كانون الثاني)، حين فرضت حصاراً على إمدادات الوقود إلى الجزيرة، وعقوبات صارمة ضد مجموعة كبيرة من المسؤولين الكوبيين والهيئات الحكومية.