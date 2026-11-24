نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم (الثلاثاء) عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لم يوافق بعد على نقل نحو 60 صاروخاً اعتراضياً للدفاع الجوي من طراز باتريوت وافقت واشنطن بالفعل على تزويد أوكرانيا بها.

وتؤكد أوكرانيا مراراً أنها بحاجة ماسة إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية للتصدي للهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكرت الصحيفة أن الصواريخ الاعتراضية تشمل صواريخ من طرازي باك - 3 وباك - 2 أميركية الصنع، وأن بعضها موجود ضمن ترسانات أوروبية، ويتم تمويلها من قبل حلفاء كييف الغربيين.

وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، رافضاً الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن الأسلحة.

وذكر مسؤول في البنتاغون للصحيفة: «اتخذت وزارة الدفاع مسارات متعددة ومتوازية لتسريع التعاون الصناعي عبر الأطلسي بشأن نظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي مع الشركاء الأوروبيين، وأوكرانيا، وتواصل هذا العمل حتى يومنا هذا».

وفي الشهر الماضي وافقت الولايات المتحدة على بيع 500 صاروخ من طراز باتريوت باك - 3 إلى أوكرانيا بقيمة تبلغ نحو 2.1 مليار دولار، إلا أنه من غير المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم قبل أوائل العقد القادم.