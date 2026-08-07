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شؤون إقليمية

«باتريوت»... سلاح الاعتراض الذي يستهلكه اتساع الحروب

جنود من سلاح المدفعية للدفاع الجوي في الجيش الأميركي يُشغّلون منظومة «باتريوت» في الشرق الأوسط وتُعد «باتريوت» المنظومة الأساسية للجيش الأميركي لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها (الجيش الأميركي)
جنود من سلاح المدفعية للدفاع الجوي في الجيش الأميركي يُشغّلون منظومة «باتريوت» في الشرق الأوسط وتُعد «باتريوت» المنظومة الأساسية للجيش الأميركي لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها (الجيش الأميركي)
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«باتريوت»... سلاح الاعتراض الذي يستهلكه اتساع الحروب

جنود من سلاح المدفعية للدفاع الجوي في الجيش الأميركي يُشغّلون منظومة «باتريوت» في الشرق الأوسط وتُعد «باتريوت» المنظومة الأساسية للجيش الأميركي لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها (الجيش الأميركي)
جنود من سلاح المدفعية للدفاع الجوي في الجيش الأميركي يُشغّلون منظومة «باتريوت» في الشرق الأوسط وتُعد «باتريوت» المنظومة الأساسية للجيش الأميركي لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها (الجيش الأميركي)

شهد نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت»، الذي استُخدم لأول مرة خلال حرب الخليج عام 1991، ارتفاعاً حاداً في الطلب عليه هذا العام، في وقت استُنزفت فيه مخزونات صواريخه الاعتراضية بفعل الحرب الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وتسعى أوكرانيا بصورة عاجلة إلى الحصول على مزيد من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية للتصدي لوابل الصواريخ الباليستية الروسية الذي يستهدفها كل ليلة تقريباً. لكن الحرب مع إيران استنزفت الترسانات الأميركية، فيما تحتفظ بعض الدول الأوروبية بصواريخ قد تحتاج إليها للدفاع عن نفسها.

وفيما يلي أبرز الحقائق عن نظام «باتريوت»، أحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في الترسانة الأميركية.

ما هو نظام «باتريوت»؟

«باتريوت» هو اختصار لعبارة تعني «رادار التتبع بالمصفوفة المرحلية لاعتراض الهدف»، وهو نظام دفاع صاروخي متنقل أرض - جو تصنعه شركة «رايثيون تكنولوجيز»، ويعمل في مختلف الظروف الجوية وعلى المديات البعيدة.

وطُوّر النظام خلال ثمانينات القرن الماضي، وخضع لسلسلة من التحديثات على مدى العقود التالية، ما وسّع قدراته ومدى عمله. ومن المقرر أن يبقى في الخدمة حتى عام 2048.

وتتكون بطارية «باتريوت» عادة من رادارات وأنظمة قيادة وتحكم ووحدة طاقة وقاذفات ومركبات دعم. ويستطيع النظام اعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز، بحسب نوع الصاروخ الاعتراضي المستخدم.

ماذا يستطيع نظام «باتريوت» أن يفعل؟

تختلف قدرات النظام باختلاف نوع الصاروخ الاعتراضي.

ويستخدم الصاروخ الأقدم من طراز «باك - 2» رأساً حربياً شديد الانفجار والتشظية ينفجر قرب الهدف، بينما تستخدم عائلة صواريخ «باك - 3» تقنية «الاصطدام المباشر بالهدف» الأكثر دقة؛ إذ تصطدم الصواريخ فعلياً بالهدف لتدميره.

وتنتج «رايثيون» الصاروخ الاعتراضي «باك - 2 جي إي إم - تي» القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ كروز والطائرات المعادية.

أما شركة «لوكهيد مارتن»، أكبر شركة تصنيع أسلحة في العالم، فتنتج الصاروخ الأكثر تطوراً «باك - 3 إم إس إي»، القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية الأطول مدى وصواريخ كروز والطائرات، إضافة إلى الأهداف فرط الصوتية.

وفي يوليو (تموز)، كشفت «لوكهيد مارتن» عن الصاروخ الاعتراضي الجديد «باك - 3 إيه سي إي»، وقالت إنه سيكلف نصف تكلفة الطراز الحالي مع احتفاظه بالقدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والطائرات وصواريخ كروز.

وقال حلف شمال الأطلسي عام 2015 إن رادار النظام يزيد مداه على 150 كيلومتراً، ويمكنه تتبع ما يصل إلى 100 هدف في الوقت نفسه.

ورغم أن «باتريوت» لم يُصمم أساساً لاعتراض الأسلحة فرط الصوتية، فإن الولايات المتحدة أكدت في مايو (أيار) 2023 أن أوكرانيا استخدمت النظام لإسقاط صاروخ «كينجال» الروسي، الذي تقول موسكو إنه فرط صوتي.

وتتحفظ الدول على تفاصيل عدد الأهداف التي أسقطتها أنظمة «باتريوت»، لكن أوكرانيا أعلنت في يناير (كانون الثاني) أنها دمرت 250 هدفاً، بينها 140 صاروخاً باليستياً. كما أسقط النظام عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية في منطقة الخليج، لكن لم تُنشر تفاصيل إضافية.

ما مدى انتشار استخدامه؟

تشير بيانات شركة «رايثيون» إلى أنها صنعت وسلمت أكثر من 240 وحدة نيران من نظام «باتريوت»، فيما أنتجت «رايثيون» و«لوكهيد مارتن» معاً آلاف الصواريخ الاعتراضية.

وتشغل 19 دولة حالياً النظام، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وأوكرانيا واليابان وقطر والسعودية ومصر، فيما تمتلك 16 دولة أحدث صواريخ «باك - 3 إم إس إي».

وطلبت ما بين ست وثماني دول صواريخ إضافية لتعويض النقص في مخزوناتها.

جندي أميركي من سلاح المدفعية للدفاع الجوي يزوّد مولد منظومة «باتريوت» بالوقود في الشرق الأوسط (الجيش الأميركي)

كم تبلغ تكلفته؟

يقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تكلفة بطارية «باتريوت» جديدة بأكثر من مليار دولار، منها نحو 400 مليون دولار للنظام نفسه، و690 مليون دولار للصواريخ الموجودة في البطارية.

وتتراوح تكلفة الصاروخ الاعتراضي من طراز «باك - 3» بين أربعة وخمسة ملايين دولار.

وتظل أرقام المخزون الفعلية سرية، لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقدّر أن نحو 65 في المائة من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية الأميركية استُهلكت بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز)، ولم يتبق سوى أقل من 850 صاروخاً، مقارنة مع 2330 صاروخاً قبل اندلاع الحرب مع إيران.

هل تشتري الدول مزيداً من الصواريخ؟

وافقت الولايات المتحدة على بيع 5250 صاروخاً اعتراضياً إلى البحرين والكويت وقطر والإمارات لتعويض النقص في مخزوناتها.

وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تمضي أيضاً قدماً في محادثات للسماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ «باتريوت» الاعتراضية، حتى بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترمب تشككاً في جدوى هذه الصفقة.

وتشمل المحادثات خيار تصنيع بعض المكونات داخل أوكرانيا، على أن يجري التجميع النهائي في موقع آخر داخل أوروبا.

وفي الشهر الماضي، منح الجيش الأميركي شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت» الاعتراضية.

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حرب إيران تفتح ثغرة في ترسانة الجيش الأميركي

الجيش الأميركي وهو يُجري اختبارات إطلاق نار حيّ لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش (أتاكمز) بميدان وايت ساندز للصواريخ في نيو مكسيكو (أرشيفية - أ.ف.ب)

مصادر: أميركا استهلكت معظم صواريخها بعيدة المدى في حرب إيران

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غسان شربل (الرياض)
شؤون إقليمية

إردوغان لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي

Erdoğan- cut out
Erdoğan- cut out
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إردوغان لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاقية مكة» تعزّز البعد الردعي

Erdoğan- cut out
Erdoğan- cut out

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية هي «علاقة استراتيجية»، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات من شأنها «الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير».

وقال إن مضيق هرمز يشكّل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي و«تتمثل أمنيتنا وتوقعاتنا في أن ينتهي التوتر الراهن في أقرب وقت ممكن، وأن يعود مضيق هرمز ليؤدي دوره في خدمة التجارة الدولية بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع».

وكان إردوغان يرد على أسئلة مكتوبة وجَّهتها له «الشرق الأوسط» عقب توقيعه «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التركي إن «من الخطأ اختزال (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) في اعتبارها مجرد انعكاس ظرفي» للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أنه «لا ينبغي النظر إلى الأمر بالاقتصار على البعد العسكري؛ ذلك أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز بعدها الردعي، وتحصين الوازع الأمني لدى الأطراف من خلال تقوية روح التضامن فيما بينها، وحماية الاستقرار الإقليمي»، مشدداً على أنها «لا تستهدف أي دولة» بل هي «مفتوحة أمام جميع الدول الشقيقة الراغبة في الانضمام إليها».

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أولى السعودية تركيا باكستان
شؤون إقليمية

شروط إيران تعقّد مساعي السلام الباكستانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
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شروط إيران تعقّد مساعي السلام الباكستانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يستقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

عقّدت شروط إيران مساعي السلام الباكستانية، أمس، وسط حراك دبلوماسي لكسر الجمود بين واشنطن وطهران، رغم خلاف التعويضات وشروط إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن المضيق لن يُفتح ما لم تنه الولايات المتحدة الحرب، وتغيّر سلوكها، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتوقف القتال في لبنان وغزة، مشدداً على أن الاتفاق الملاحي مع عُمان منفصل عن قرار فتحه.

وأجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزيري الخارجية عباس عراقجي والنفط محسن باك نجاد، تناولت الوساطة والعلاقات الثنائية والتعاون التجاري والطاقة.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لـ«بلومبرغ» إن واشنطن وطهران تقتربان من «نوع من الترتيب» للسلام أو اتفاق، معتبراً أن اتفاقاً يقود إلى سلام دائم سيصب في مصلحة المنطقة.

هذه التطورات أتت في وقت اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بأنهم «مفاوضون مخادعون للغاية»، ولوّح بالتريث أو ضربهم «بقوة شديدة جداً»، معلناً أن البحرية الأميركية تسيطر بالكامل على المضيق، و«طهّرته» من الألغام.

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ترمب: خياراتنا إما تنهار إيران اقتصادياً وإما «ضربها بشدة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
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ترمب: خياراتنا إما تنهار إيران اقتصادياً وإما «ضربها بشدة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجيب عن أسئلة من الصحافيين حول إيران منتصف يوليو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بأنهم «مفاوضون مخادعون للغاية»، ولوّح بالتريث وترك طهران تنهار اقتصادياً أو ضربها «بقوة شديدة جداً»، فيما تحدثت باكستان وقطر عن تقدم في مساعي السلام ومحادثات مضيق هرمز.

وقال ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «ريل أميركا فويس» نُشرت في وقت متأخر الاثنين: «أنا أتفاوض، نوعاً ما... إنهم مفاوضون مخادعون للغاية»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

ومنذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، تراوحت مواقف ترمب بين التهديد بتصعيد العمليات العسكرية والإعلان أن اتفاقاً للسلام بات وشيكاً.

وأعلنت باكستان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى «نوع ما من الاتفاق»، بينما أفادت قطر بأن المحادثات بشأن إدارة مضيق هرمز بلغت مرحلة متقدمة، رغم تقارير عن هجومين جديدين استهدفا سفينتين في المنطقة.

وعرض ترمب إحدى الاستراتيجيات المحتملة تجاه إيران بقوله: «أواصل ما أفعله الآن: التريث ومتابعة مدى سوء أوضاعهم».

وأضاف، في إشارة إلى الأصول الإيرانية المجمدة: «من الناحية الاقتصادية، هم في وضع كارثي. لا يمكنهم اقتراض المال. نحن نسيطر على أموالهم؛ على ما كان بحوزتهم، وهو مبلغ كبير. كانت لديهم أموال طائلة، ونحن نسيطر عليها بالكامل. أنا من يدير شؤونهم المصرفية».

وأردف أن الخيار الآخر يتمثل في «ضربهم بقوة، بقوة شديدة».

وقلّل ترمب أيضاً من شأن المخاوف من نقص الذخائر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تصنعها بجنون»، وحمّل سلفه جو بايدن مسؤولية انخفاض المخزون.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن الجيش الأميركي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب، مما أثار مخاوف بشأن جاهزيته لخوض صراعات مستقبلية.

وقال ترمب: «لا توجد مشكلة لدينا فيما يتعلق بالذخيرة... لكن السبب في انخفاض مستوياتها، رغم أننا نصنعها بجنون، هو أنه (بايدن) قدم إلى أوكرانيا ذخيرة بقيمة 300 مليار دولار».

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