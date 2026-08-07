«نيوم» يعزز صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر خالد الرماح

أعلن نادي نيوم تعاقده رسمياً مع الظهير الأيسر خالد الرماح، قادماً من نادي الفيحاء، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى استقطاب المواهب الشابة وتعزيز قاعدة الفريق بعناصر واعدة للمستقبل.
ويُعد الرماح، من مواليد عام 2005، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في مركز الظهير الأيسر، حيث لفت الأنظار بالمستويات التي قدمها مع نادي الفيحاء، ما دفع إدارة نيوم إلى التحرك لحسم الصفقة ضِمن خطتها لبناء فريق قادر على المنافسة، خلال المواسم المقبلة.
يأتي التعاقد مع الرماح استمراراً لنهج نيوم في الاستثمار بالمواهب الوطنية الشابة، بالتوازي مع تدعيم الفريق بعناصر الخبرة، بما يحقق التوازن الفني ويواكب المشروع الرياضي الطموح الذي يتبناه النادي.