نابولي يرحب برحيل لوكاكو إلى فنربخشة

أفادت تقارير في تركيا بأن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قد تم عرضه مجدداً على فنربخشة التركي، حيث يسعى اللاعب للانضمام إلى نادٍ جديد في موسم 2026 - 2027، إلا أن انتقاله إلى السعودية بات وارداً أيضاً، وفقاً لآخر التحديثات.

ويدخل لوكاكو (33 عاماً)، عامه الأخير في عقده مع نابولي، وبعد موسم 2025 - 2026 المخيب للآمال على المستوى الفردي، من غير المتوقع أن يكون المهاجم الأساسي لماسيمليانو أليغري في الموسم الجديد.

وتفيد تقارير في إيطاليا بأن نادي نابولي مستعد لقبول عروض بقيمة 10 ملايين يورو فقط لضم المهاجم المخضرم، لكن انتقاله من الفريق الإيطالي لم يحسم حتى الآن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتبط اسم نادي أتلانتا يونايتد الأميركي بالتعاقد مع الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، لكن تقارير صدرت، الجمعة، تفيد بأنه قد تم على فنربخشة مجدداً.

ووفقاً لقناة «تي آر تي» الرياضية، فقد تم عرض لوكاكو على فنربخشة، وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها على النادي التركي العملاق؛ إذ إنه قد عرض عليه أيضاً خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني)، ومرة أخرى قبل شهر تقريباً.