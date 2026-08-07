«دورة تورونتو»: ريباكينا إلى ثمن النهائي

بلغت الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية عالميا الدور ثمن النهائي لدورة تورونتو الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية آن لي 6-2 و7-5 الجمعة.

واحتاجت بطلة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم وويمبلدون لعام 2022 إلى ساعة ونصف لإنهاء مباراتها مع المصنفة 31 عالميا، وبالتالي مواصلة مسعاها نحو الفوز بلقبها الأول في هذه الدورة التي تتناوب تورونتو ومونتريال على استضافتها، والثالث فقط في دورات الألف نقطة، بعد لقبيها عام 2023 في إنديان ويلز وروما.

وحسمت ريباكينا خمسا من الفرص الست التي حصلت عليها في اللقاء لكسر إرسال منافستها، فيما تنازلت عن إرسالها مرتين من أصل أربع فرص حصلت عليها الأميركية.

وبعدما أنهت المجموعة الأولى من دون عناء، وجدت ريباكينا نفسها متخلفة في الثانية 3-5، لكنها أنقذت فرصتين كانتا كفيلتين بفرض مجموعة ثالثة لو نجحت لي في استغلالهما، في طريقها للعودة من بعيد وإنهاء المجموعة والمباراة لصالحها.

وتلتقي الكازاخية في ثمن نهائي هذه الدورة التي وصلت فيها إلى نصف النهائي عامي 2023 و2025، الأسترالية مايا جوينت أو الروسية ليودميلا سامسونوفا.