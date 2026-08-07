وكيل أعمال خيسوس ينفي مفاوضات نابولي

شوهد جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال مهاجم آرسنال الإنجليزي، غابريل خيسوس، في معسكر تدريب نابولي مساء الجمعة، وسط تقارير تربط النادي الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية. إلا أن برانشيني يؤكد أنه كان في إيطاليا فقط لزيارة أحد موكليه الآخرين، وهو ماسيميليانو أليغري.

وأكد برانشيني على أنه موجود في إيطاليا فقط للتحدث مع أليغري، وليس لمناقشة صفقة غابرييل خيسوس، حسبما ذكرت صحيفة «فوتبول إيطاليا».

وتشير تقارير، الجمعة، في إيطاليا إلى أن خيسوس يعد خياراً قوياً لنابولي في حال رحيل كل من روميلو لوكاكو ولورينزو لوكا عن النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وسيترك ذلك راسموس هويلوند المهاجم الصريح الوحيد في صفوف نابولي، ويعتبر خيسوس، الذي يدخل عامه الأخير في عقده مع آرسنال، المرشح الأمثل.

وازداد التركيز على نابولي وخيسوس، مساء الجمعة، عندما شوهد وكيل اللاعب، برانشيني، في مدرجات معسكر نابولي التدريبي للموسم الجديد في كاستل دي سانغرو.

ومن المصادفة أن برانشيني يمثّل أيضاً مدرب نابولي، أليغري، وقد أكد مؤخراً أنه كان في كاستل دي سانغرو فقط للتحدث والاطمئنان على مدرب المنتخب الإيطالي.