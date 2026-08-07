تحطم مروحية أثناء مكافحة حريق غابات بولاية يوتا الأميركية

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تحطم مروحية ثقيلة كانت تشارك في مكافحة حريق غابات بولاية يوتا، يوم الجمعة، دون ورود أي معلومات فورية عن الشخصين اللذين كانا على متنها.
ووفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس»، فقد كانت المروحية واحدة من سبع مروحيات تعمل على إخماد الحريق في وسط ولاية يوتا والذي نتج عن البرق يوم 27 يوليو (تموز).
واتسع نطاق الحريق إلى 165 ميلا مربعاً (427 كيلومتراً مربعاً). وتم احتواء 19 في المائة من الحريق حتى يوم الجمعة.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن المروحية وهي من طراز «سيكورسكي إس 64» تحطمت بمقاطعة سيفير في مدينة ريتشفيلد بولاية يوتا.
ولم يرد عمدة مقاطعة سيفير على الفور على أسئلة حول الحادث، ولم يكن لدى إدارة الطيران الفيدرالية ومسؤولي حرائق الغابات معلومات عن حالة الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة.