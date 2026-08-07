محكمة استئناف أميركية توقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض... وترمب يندّد

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بقرار أصدرته محكمة استئناف بوقف أعمال بناء قاعة الاحتفالات الكبرى في البيت الأبيض، وتعهّد الطعن فيه أمام المحكمة العليا.

ووصف ترمب الحُكم بأنه «عار وطني». وقال إن «هذا القرار الذي اتُخذ بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه، يمثل تهديداً للأمن القومي على أعلى مستوى، كما أنه يشكل وصمة عار وطنية»، في إشارة إلى تضمن المشروع ملجأً عسكرياً محصناً تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.

وأضاف ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «سنطعن في القرار فوراً أمام المحكمة العليا الأميركية»، واصفاً إياه بأنه «حكم مروّع ومدفوع سياسياً وغير قانوني».

وأيّدت محكمة استئناف، الجمعة، قراراً قضائياً ابتدائياً يوقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يوليها الرئيس دونالد ترمب اهتماماً خاصاً في البيت الأبيض، لكنها أرجأت تنفيذ القرار لمدة أسبوعين لإتاحة المجال لاحتمال تقديم طعن أمام المحكمة العليا.

وأصدرت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا، حكماً بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، بتأييد قرار قضائي يقضي بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض بالبيت الأبيض، وهو قرار كان قد عُلِّق تنفيذه لحين صدور حكم محكمة الاستئناف.

وأشارت محكمة الاستئناف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن وقف البناء «لا علاقة له» بجوهر المشروع نفسه، وإنما سببه إطلاق الرئيس الأشغال من دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وقالت المحكمة إن الإدارة لا تملك «سلطة مطلقة» في «إعادة تصميم وتعديل وإعادة بناء البيت الأبيض، بيت الشعب، بما يلائم الرغبة الشخصية للرئيس».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أمر الرئيس الجمهوري بهدم جناح كامل من البيت الأبيض لتشييد قاعة الاحتفالات التي صُممت لتتسع لما يصل إلى 1000 شخص، لاستضافة حفلات الاستقبال ومآدب العشاء تكريماً لكبار الشخصيات الأجنبية.

وتراوحت ميزانية المشروع التقديرية، المموّلة من تبرعات خاصة، بين 200 و400 مليون دولار.

وطعن في المشروع قضائياً «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي»، وهي منظمة غير ربحية كلّفها الكونغرس مهمة الحفاظ على المباني التاريخية.

من جانبه، يؤكد ترمب أن المبنى يُسهم أيضاً في تعزيز الأمن في البيت الأبيض وواشنطن، من خلال استيعاب منصة للطائرات المسيّرة، من بين أمور أخرى.