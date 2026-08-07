«دورة مونتريال»: كورنيفا إلى ثمن النهائي على حساب يوفيتش

تغلبت الروسية ألينا كورنيفا على نظيرتها الأميركية إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد، في دور الـ32 من بطولة مونتريال للتنس.
وفازت كورنيفا بنتائج أشواط 6 / 3 و6 / 4 لتواصل التقدم في البطولة، بينما تودِّع الأميركية المنافسات مبكراً.
ويُعد هذا الفوز هو الأكبر في مسيرة كورنيفا بتغلُّبها على المصنفة رقم 16 عالمياً، لتتأهل إلى دور الـ16 من البطولة ذات الـ1000 نقطة.
وتعيش كورنيفا أوقاتاً رائعة في مسيرتها، منذ بطولة ويمبلدون الأخيرة، حيث حققت 10 انتصارات، وخسرت مرتين فقط.
وستتقابل الروسية مع الفائزة من مباراة الأميركية كوكو غوف المصنفة الرابعة، واليونانية ماريا ساكاري.