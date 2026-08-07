يوفنتوس يدفع جوناثان ديفيد للرحيل

تتوالى فترات الانتقالات، وكل فترة تختلف عن الأخرى بالنسبة لجوناثان ديفيد؛ ففي السنوات الأخيرة، كان اللاعب الكندي مطمعاً للعديد من الأندية. لكن قبل عام، نجح يوفنتوس في استقطابه إلى صفوفه بعد انتهاء مسيرته مع ليل. وأراد المهاجم خوض تحدٍّ جديد في نادٍ من مستوى أعلى؛ لذا انتقل إلى يوفنتوس، لكن عامه الأول في إيطاليا لم يسر كما كان يأمل؛ إذ شارك في 46 مباراة في جميع المسابقات، وصنع 5 أهداف، وسجل 8 أخرى.

وبعيداً عن هذه الإحصاءات، لم يجد ديفيد مكانه المناسب في الملعب، حيث كافح لإظهار مواهبه، ولم ينسجم مع زملائه في غرفة الملابس؛ إذ انعزل لفترة، وفقاً للصحافة الإيطالية.

وشكّل وصول المدرب لوتشيانو سباليتي دفعة معنوية بسيطة، لكنها لم تكن كافية. وفي الشتاء الماضي، تردد اسمه في وسائل الإعلام ضمن شائعات الانتقالات. وفي النهاية، بقي اللاعب الكندي في يناير (كانون الثاني)، وفي هذا الصيف لا يزال مصير ديفيد مع يوفنتوس غير واضح.

ووضع يوفنتوس ديفيد على قائمة الانتقالات إلى جانب لويس أوبيندا، الذي انضم بالفعل إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة، ويبدو الكندي مستعداً للمنافسة على مكانه في الفريق، لكنه لم يعد ضمن خطط المدرب والإدارة، اللذين يدفعانه نحو الرحيل. وإذا لم تكن الرسالة واضحة بما فيه الكفاية من قبل، فهي واضحة الآن.

وتعاقد يوفنتوس مع جيف إخاتور وراندال كولو مواني، وهما منافسان على مركزه. كما يقترب النادي الإيطالي من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن ضم الهولندي جوشوا زيركزي، وفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

كذلك لا يعد وصول زيركزي مؤشراً جيداً لديفيد، الذي تم استبداله بعد 30 دقيقة من اللعب في المباراة الودية ضد تشيلسي. وكان هذا متوقعاً بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في كأس العالم. لكن بالنسبة لصحيفة «جيمز سبورتس»، فإن هذا مجرد لمحة عما ينتظر لاعب ليل السابق، الذي تم تهميشه تماماً. وتشير الصحيفة إلى أن يوفنتوس يسعى لإقناع اللاعب الكندي، الذي وصفه سباليتي بأنه «لطيف للغاية» على أرض الملعب وغير حاسم بما فيه الكفاية، بالرحيل.

ويجد اللاعب الكندي نفسه الآن في موقف لاعب يجبَر على الرحيل من ناديه، وعليه أن يجد نادياً جديداً في أسرع وقت ممكن، وإلا فسيجبَر على الجلوس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس حلاً مناسباً للمهاجم (26 عاماً) ولا ليوفنتوس، الذي يدفع له راتباً مقداره 6 ملايين يورو سنوياً.