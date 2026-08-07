خيتافي يعلن ضم البلجيكي مانغالا من ليون

أعلن نادي خيتافي الإسباني تعاقده مع لاعب خط الوسط الدفاعي البلجيكي أوريل مانغالا قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

وبدأ مانغالا (28 عاماً) مسيرته مع نادي أندرلخت البلجيكي على مستوى الناشئين، ثم أعير إلى بوروسيا دورتموند الألماني، وانتقل بعد ذلك في 2017 إلى شتوتغارت الألماني الذي أمضى معه 5 سنوات قبل الانتقال إلى هامبورغ معاراً، ثم انضم إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي في 2022.

وفي عام 2024، أعير اللاعب البلجيكي إلى ليون الفرنسي، حيث شارك معه في 8 مباريات مسجلاً هدفين، قبل أن يحول النادي الفرنسي إعارته إلى انتقال نهائي.

وفي موسم 2024 - 2025 لعب معاراً بقميص إيفرتون الإنجليزي، قبل أن يعود لليون الذي قرر إعارته من جديد إلى خيتافي، هذا الصيف.

ويستعد خيتافي لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة وديّة ضد توتنهام الإنجليزي، السبت، بينما ستكون مباراة الجولة الأولى من الدوري ضد ديبورتيفو ألافيس يوم 15 أغسطس (آب).