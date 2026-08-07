هال سيتي يعلن ضم النرويجي هيرتو دال

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع لاعب الوسط النرويجي ينس هيرتو دال قادماً من ترومسو النرويجي، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وذكر هال سيتي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الجمعة، أن اللاعب -البالغ من العمر 20 عاماً- وقّع على عقد لمدة 5 أعوام، بحيث يوجد مع الفريق حتى صيف 2031، ليصبح سادس لاعب يتعاقد معه الفريق الصاعد للدوري الإنجليزي.

ويجيد هيرتو دال، لاعب منتخب النرويج لأقل من 21 عاماً، اللعب في خط الوسط أو في مراكز الدفاع، وخاض 105 مباريات مع ناديه السابق، وسجّل 19 هدفاً، وقدّم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وكان هيرتو دال قد انضم إلى ترومسو في سن السادسة، وسجّل 7 أهداف في 35 مباراة مع الفريق الثاني لترومسو الذي يُشارك في الدرجة الرابعة بالنرويج، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في عمر 17 عاماً حينما فاز فريقه على هاماركاميراتين.

وسينطلق مشوار هال سيتي في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 22 أغسطس (آب) الحالي في الجولة الأولى من المسابقة.