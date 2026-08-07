بوروسيا دورتموند يسعى لخطف الموهبة الإيطالية سكيالوني

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني رغبته في ضم اللاعب الشاب روبرتو سكيالوني من جنوا الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويملك دورتموند 3 لاعبين إيطاليين شباب في قائمته، ووفقاً لتقارير صدرت الجمعة، فإن النادي يرغب في ضم سكيالوني أيضاً.
وأوضحت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن دورتموند اقترب من الاتفاق مع جنوا على ضم اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً، مشيرة إلى أن النادي الألماني سيدفع مليون يورو مقابل انتقاله لملعب «سيغنال إدونا بارك».
ولم يشارك سكيالوني في أي مباراة بالدوري الإيطالي حتى الآن، لكنه استُدعي لقائمة الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريك فييرا في موسم 2024-2025؛ حيث جلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها الفريق أمام ساسولو 2-3 في مايو (أيار) الماضي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يتم استدعاؤه لمباراة بعمر 15 عاماً.