العثور على نحو 50 جثة متحللة داخل دار جنازات في شيكاغو

قالت السلطات الأميركية إنها عثرت، أمس الخميس، على أكثر من 50 جثة مخزنة بطريقة غير ملائمة وفي حالة تحلل داخل دار جنازات في شيكاغو يديرها زوجان كانا يديران سابقاً محرقة جثث أغلقت أيضاً بسبب سوء التعامل مع الرفات.
وفي غضون ذلك، أوقف المسؤولون في ولاية إلينوي ترخيص أحد مديري دار الجنازات، بدعوى أن الجثث كانت تحفظ في منطقة غير مبردة وفي «ظروف مزرية».
وأشار مكتب الطب الشرعي في مقاطعة كوك كونتي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، إلى أنه تلقى إخطاراً من مسؤولين على مستوى الولاية ومسؤولين محليين بأن الجثث يتم تخزينها بشكل غير ملائم في دار «ساوث شيكاغو تشابل»، وتم إرسال محققين وأطباء شرعيين إلى الموقع.
وقال مسؤولون إن الرفات كان في مراحل مختلفة من التحلل. وأفاد مكتب الطب الشرعي، في بيان، بأن «المختصين يقومون بتقييم حالة الرفات، والبحث عن وثائق تتعلق بتحديد هوية المتوفين وشهادات الوفاة. وقد تستغرق هذه العملية عدة أيام لضمان الدفن السليم».