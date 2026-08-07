عبد الله السالم: لا أعلم شيئاً عن مفاوضات الهلال… ملتزم مع القادسية

حسم عبد الله السالم، مهاجم فريق القادسية، موقفه من الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكداً التزامه الكامل مع «بنو قادس».

وقال السالم في تصريحات لوسائل الإعلام: «أنا أرتدي قميص نادي القادسية وأعتز بالانتماء لهذا الكيان، وأعيش حالة من الاستقرار التام وسعيي الأول هو خدمته وتلبية تطلعاته؛ أما عن أي أمور أخرى فلا أعلم عنها شيئاً مطلقاً ولم يصلني شيء. طموحنا الوحيد والمباشر هذا الموسم هو تحقيق بطولة مع القادسية».

وتطرق السالم للحديث عن المعسكر الإعدادي للقادسية، موضحاً: «الحمد لله، الاستعدادات كانت جيدة جداً بل ممتازة؛ إدارة النادي وفرت لنا جميع إمكانات العطاء والنجاح، واعتقد أنه كان معسكراً ناجحاً للغاية في إسبانيا، قبل أن نعود هنا لاستكمال المرحلة الأخيرة».

وأضاف: «تبقى لنا تدريب واحد يعقبه إجازة قصيرة، لنبدأ بعدها التحضير المباشر لأولى مواجهات الدوري. هذا الموسم سيكون مختلفاً تماماً، والطموح فيه مرتفع، فالإدارة عملت كثيراً في المواسم السابقة لرفع مشروع القادسية، وأعتقد أن هذا الموسم سيكون موسم جني الثمار كما يُقال».

وحول توقعات الجماهير القدساوية وطموحات الفريق المنافس في 4 بطولات هذا الموسم، أوضح مهاجم الفريق: «لن أعد برقم أو إنجاز محدد في الوقت الحالي، لكننا نعد جماهيرنا العريضة بأن نقدم كل ما نملك داخل أرضية الميدان. الهدف والطموح واحد لدى كافة عناصر المجموعة، والموسم طويل وسيتحقق المراد بالعمل خطوة بخطوة».

وفيما يخص تقييمه لمدى الاستفادة من معسكر إسبانيا والتحضيرات البدنية تحت وطأة الأحوال الجوية الصعبة، أفاد السالم: «الأجواء في إسبانيا كانت حارة جداً في فترة النهار وتشبه بالفعل أجواء المنطقة الشرقية، لكن بعد فترة المغرب الطقس هناك مختلف؛ فنحن نعيش هنا اليوم نسبة رطوبة تقارب 90% والجو صعب للغاية. بحكم كوني من أبناء المنطقة الشرقية منذ سنوات طويلة، أعلم تماماً أن هذه الفترة من الموسم هي الأصعب مناخياً».

واختتم المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، تصريحاته بالحديث عن الضغوط الجماهيرية المنتظرة قائلاً: «الضغوطات جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم وتتواجد دائماً، ولكننا نملك اليوم لاعبين عالميين وعلى درجة عالية جداً من الخبرة والتعامل مع المحافل الكبرى؛ لذا فنحن لا ننظر لتلك الضغوط كعائق سلبي، بل نراها حافزاً إيجابياً يدفعنا لتحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله».