رودجرز: القادسية سينافس على كل الألقاب

أكد الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، المدير الفني لنادي القادسية، أن المرحلة التحضيرية للموسم الجديد ترتكز في المقام الأول على رفع الجاهزية البدنية وتطوير المنظومة الجماعية، مشدداً على أن الفريق يملك دافعاً وشغفاً كبيراً للمنافسة على كافة الألقاب المتاحة.
وقال رودجرز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع دائماً أن مرحلة الإعداد تتمحور حول بناء وتطوير الجاهزية البدنية، ولا سيما مع اكتمال الصفوف بعد عودة اللاعبين الأجانب والفريق إلى السعودية».
وأضاف: «لقد شاهدنا في المباريات الأخيرة كيف انعكست القوة البدنية على أدائنا، وهو العامل الأساسي الذي منحنا النجاح والاستمرار بنمط تصاعدي حتى نهاية الموسم الماضي».
وحول فلسفة العمل والنمو التكتيكي للفريق في المرحلة المقبلة، أوضح مدرب القادسية: «ما زلنا فريقاً ومجموعة تتطور وتنمو خطوة بخطوة، وهذا هو النهج والأسلوب الذي سنعتمده طوال هذا الموسم؛ إذ ما زالت لدينا الكثير من الجوانب والتفاصيل الفنية التي نحتاج إلى تطويرها والعمل عليها».
وعن طموحات الفريق والمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، أكد رودجرز: «نحن نشارك في 4 بطولات هذا الموسم، وبالتأكيد من حقنا المشروع أن نبحث عن فرصة الفوز والمنافسة. لقد أثبتنا للجميع في النصف الثاني من الموسم الماضي أننا نملك كافة الإمكانيات والجاهزية الفنية للظهور بصورة تنافسية قوية».
واختتم رودجرز تصريحاته بتأكيد الجاهزية الذهنية وشغف الفريق قائلًا: «ندخل الموسم الكروي الجديد بروح ودوافع جديدة، وجميعنا محفزون بدرجة كافية لتقديم كل ما لدينا».