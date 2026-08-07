«نيوم» يفاوض «النصر» لاستعارة هارون كمارا

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مفاوضات بين إدارتيْ نادي نيوم ونادي النصر، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم السعودي هارون كمارا بنظام الإعارة لمدة موسم واحد إلى صفوف نيوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفق المصادر، فإن المفاوضات تسير بشكل إيجابي بين الطرفين، وسط رغبة من نادي نيوم في تعزيز خياراته الهجومية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، في حين لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد النقاش تمهيداً لإتمام الصفقة بصورة رسمية.
ويبلغ هارون كمارا 28 عاماً، ويُعد من الأسماء التي تمتلك خبرة واسعة في الملاعب السعودية، حيث مثّل أندية النصر والشباب والاتفاق والاتحاد والقادسية، ليصبح نادي نيوم محطته السادسة، في حال اكتمال إجراءات انتقاله.
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة نيوم لتدعيم صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة في «دوري المحترفين»، بما يتماشى مع طموحات النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.