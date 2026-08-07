سبنس مدافع توتنهام على رادار ليفربول... وأندية أخرى

يراقب نادي ليفربول عن كثب وضع اللاعب جيد سبنس، ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يفكر النادي الإنجليزي في التعاقد مع المدافع الأيسر لتوتنهام، الذي قدم أداء مميزاً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، حيث برز بشكل لافت في الأدوار الإقصائية أمام النرويج والأرجنتين وفرنسا.
ولا يمانع توتنهام رحيل مدافعه (25 عاماً)، لكنه سيطلب نحو 40.5 مليون يورو مقابل انتقاله.
ويقدّر ليفربول تنوع مهارات سبنس، فهو قادر على اللعب على جانبي الدفاع، لكن النادي سيواجه منافسة شرسة، حيث يراقب إنتر ميلان وإيه سي ميلان والعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع اللاعب عن كثب.