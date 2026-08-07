«دورة مونتريال»: شيلتون يواصل الدفاع عن لقبه... وتيافو يتقدّم

واصل الأميركي بن شيلتون، المصنف عاشراً عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على البلجيكي زيزو بيرغس 6-3 و6-2، الجمعة.

وحسم شيلتون بطاقته إلى ثمن النهائي في ساعة و4 دقائق، محققاً فوزه الثاني على بيرغس المصنف 34 عالمياً من أصل مواجهتين بين اللاعبين.

وسيخوض ابن الـ23 عاماً الدور ثمن النهائي للمرة الثامنة في دورات ماسترز الألف نقطة التي أحرز فيها لقباً واحداً حتى الآن، وكان في هذه الدورة العام الماضي بفوزه في النهائي على الروسي كارن خاتشانوف.

ويلتقي شيلتون في اختباره التالي النرويجي كاسبر رود التاسع أو البرازيلي جواو فونسيكا.

وانتهى مشوار الإيطالي ماتيو أرنالدي (الثلاثون) عند الدور الثالث بخسارته أمام الهولندي تالون خريكسبور 6-3 و4-6 و3-6.

الأميركي فرانسيس تيافو إلى دور الستة عشر في مونتريال (أ.ب)

من جهته، تأهل الأميركي فرانسيس تيافو إلى دور الستة عشر، وذلك بعد فوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش في دور الـ32.

ونجح تيافو، المصنف رقم 20 عالمياً، في الفوز على منافسه الفرنسي الذي انسحب في المجموعة الثانية، بعدما كان تيافو قد فاز 6-2 في المجموعة الأولى.

وبلغ الأميركي براندون ناكاشيما الدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي تيتوان دروجيه بمجموعتين مقابل واحدة.

وتقدم اللاعب الفرنسي في المجموعة الأولى بنتيجة 6-4 ثم نجح ناكاشيما في الفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بواقع 6-2 و7-5.