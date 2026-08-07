الأردني أبو طه إلى «نيوم»

أعلن نادي نيوم الرياضي تعاقده رسمياً مع الدولي الأردني مهند أبو طه؛ وذلك لتعزيز صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ويجيد أبو طه اللعب في أكثر من مركز على الطرف الأيسر، ويُعد من العناصر المميزة بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، إلى جانب خبرته في عدد من الدوريات العربية.
وخلال مسيرته، دافع اللاعب عن ألوان «الوحدات» الأردني، قبل أن يخوض تجربتين في «الدوري العراقي» مع الكرخ والقوة الجوية، كما لعب في «العروبة» السعودي على سبيل الإعارة، مقدماً مستويات لفتت الأنظار، ومثّل منتخب الأردن في نهائيات كأس العالم الأخيرة.
تأتي هذه الصفقة ضمن تحركات إدارة نادي نيوم لتدعيم الفريق بعناصر شابة وتمتلك الجودة الفنية العالية، في إطار سعيها لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد.