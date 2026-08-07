هايس مستمر في تدريب «رين» حتى 2028

أعلن نادي رين الفرنسي تجديد عقد مدربه فرانك هايس وجهازه الفني، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأوضح «رين»، في موقعه الرسمي، أن هايس سبق له تدريب الفريق بين عاميْ 2006 و2012، ثم عاد، في نهاية الموسم الماضي، ليقود الفريق لـ3 انتصارات متتالية، كما حقق الفوز في 4 مباريات سمحت للفريق بالصعود لبطولة «الدوري الأوروبي».
ومع تولّيه المهمة، في نهاية الموسم الماضي، حقق هايس 8 انتصارات وتعادلاً، وتعرّض الفريق لـ3 هزائم، ليتأهل للمسابقة الأوروبية.
وتابع النادي الفرنسي أن هايس ومساعديْه ليليان ناليس ويوهان رامير، جددوا عقودهم حتى يونيو (حزيران) 2028.