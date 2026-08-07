كانسيلو وهيرنانديز ينضمان لتدريبات الهلال

انتظم الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو، والفرنسي ثيو هيرنانديز لاعبا الهلال في تدريبات فريقهما، مساء الجمعة، في العاصمة الرياض، بعد فراغهما من الإجازة الإضافية الممنوحة لهما بعد مشاركتهما مع منتخبيهما في كأس العالم الماضية.
وعاود جميع اللاعبين التمارين على ملعب «مركز الماجدية الرياضي» المقر الجديد الخاص بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الواقع داخل حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والذي تم تدشينه اليوم قبل التدريبات، بعد انتهاء إجازة الأيام الثلاثة التي منحها لهما الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق، بعد نهاية معسكر الأزرق التدريبي يوم 3 أغسطس (آب) الماضي.
وبذلك انطلقت، الجمعة، المرحلة الأخيرة من التحضيرات الهلالية، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، عندما يستضيف «الزعيم» ضيفه الفيصلي يوم الجمعة 14 أغسطس الحالي، على أرضية ملعب المملكة أرينا، في افتتاح مشوار الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.