أظهرت بيانات يُزعم أن قراصنة إلكترونيين سرقوها من هيئة الإحصاء الروسية «روس ستات» أن عدد القتلى العسكريين الروس المسجلين في حرب أوكرانيا يقترب من 500 ألف، وفقاً لما أوردته عدة وسائل إعلام روسية ومجلة «دير شبيغل» الألمانية، الاثنين.

وقالت وسائل الإعلام إنها تمكنت من الوصول إلى مجموعة البيانات التي يعتقد أن مجموعتي القرصنة «سايبر بارتيزانز» و«سايلنت كرو» استولتا عليها خلال هجوم إلكتروني على الهيئة. وأشارت تقارير إلى أن المجموعتين على صلة بالمعارضة البيلاروسية أو بتجمعات مؤيدة لأوكرانيا.

وأكدت هيئة «روس ستات» تعرضها لهجوم إلكتروني في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها نفت تسريب أي بيانات. وتعتبر وسائل الإعلام التي حصلت على مجموعة البيانات أنها موثوقة، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وبحسب التقارير، تغطي البيانات حالات الوفاة في روسيا. وقالت وسائل الإعلام إنها تمكنت من تحديد عدد العسكريين القتلى من خلال تصفية البيانات وفقاً لمعايير من بينها سبب الوفاة المسجل ومكان حدوثها والمهنة.

وقدرت معظم التقارير عدد القتلى الروس بأكثر من 490 ألفاً، منذ بدء الحرب الروسية في فبراير (شباط) 2022 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن العدد الفعلي يُرجح أن يكون أكبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حالات الوفاة غالباً ما تُسجل في قاعدة البيانات بعد فترة من حدوثها.

ونادراً ما يكشف كل طرف عن خسائره. ويعلن الطرفان بشكل شبه يومي عن خسائر يقولان إنهما ألحقاها بالعدو، لكنهما نادراً ما يكشفان عن أعداد خسائرهما. ومن المؤكد أن قيادتي روسيا وأوكرانيا تقللان من حجم خسائر كل منهما، وتبالغان في تقدير خسائر الطرف الآخر، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».