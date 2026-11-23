بعد هجوم يُشتبه في أن أوكرانيا شنته على سفينة شحن روسية في خليج فنلندا، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من امتداد الحرب إلى بحر البلطيق.

وقال بيستوريوس، عقب لقائه نظيره الأوكراني يفغيني خمارا في برلين، مساء اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لها بالطبع «الحق في مهاجمة أهداف داخل روسيا» تُستخدم لأغراض عسكرية، بهدف إضعاف الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «لكن أوكرانيا تتحمل في الوقت نفسه مسؤولية خاصة أيضاً. يجب ألا تمتد الحرب إلى بحر البلطيق». وأشاد بفنلندا، قائلاً إنها «تصرفت بقدر كبير من الحكمة والتروي».

وكانت هيئة حرس الحدود الفنلندية قد أعلنت أن سفينة شحن روسية اشتعلت فيها النيران في الجزء الشرقي من خليج فنلندا، وأنها تتولى عملية إنقاذ، كما تستعد لاتخاذ تدابير محتملة للحيلولة دون وقوع أضرار بيئية في المنطقة الخاضعة لاختصاصها.

وقال بيستوريوس إن من المصالح المشتركة عدم تعريض حرية الملاحة للخطر، مؤكداً لنظيره الأوكراني في الوقت نفسه استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا.

وبحسب بيانات روسية، تعرضت سفينة شحن لهجوم بطائرات مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت السفينة في طريقها إلى كالينينجراد، الجيب الروسي المطل على بحر البلطيق. ونقل تلفزيون «يله» عن آكي - ماوري هوتينن، رئيس الاتصالات في القوات المسلحة الفنلندية، قوله إن الهجوم على السفينة يُرجح أن يكون أوكرانياً.