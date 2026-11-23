بيرنهام: تستحيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون استفتاء عامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344830-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%85
بيرنهام: تستحيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون استفتاء عام
رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام يلقي بياناً وزارياً حول قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي... لندن 23 نوفمبر 2026 (رويترز)
قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، الاثنين، إنه «لا يمكن تصور» عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون إجراء استفتاء شعبي عام على القرار، في أوضح إشارة من الحكومة البريطانية بشأن طريقة تفكير حزب العمال الحاكم في مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تصريحات بيرنهام جاءت أمام مجلس العموم (النواب) البريطاني اليوم بعد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على مجموعة من الاتفاقيات التي تنظم انتقال مواطني الجانبين من الشباب عبر الحدود وتجارة السلع الغذائية وأسواق الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى الحكومة البريطانية الحالية إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الذي خرجت منه منذ 7 سنوات.
وقال بيرنهام إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لم يكن مفيداً، ويمكن طرح إمكانية العودة للاتحاد على البرلمان المقبل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
في الوقت نفسه، اتهم رئيس الوزراء البريطاني معارضي موقفه بشأن الاتحاد الأوروبي بأنهم «أسرى للماضي» برفضهم طرح موضوع العودة إلى الاتحاد الأوروبي للنقاش.
كما حث بيرنهام حزب المحافظين المعارض على «مواجهة أخطائه» بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تحذيرات من عدد من رؤساء الحكومة السابقين من المحافظين من التفكير في العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيرنهام أمام مجلس العموم إنهم «استعرضوا قائمة من رؤساء الوزراء السابقين، واحداً تلو الآخر، ليقولوا إنه لا ينبغي لنا حتى البدء في مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي».
يلتقي أندي بيرنهام مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث إصلاح العلاقات، بعدما طرح احتمال عودة بريطانيا إلى التكتل وأقر بفشل «بريكست».
«الشرق الأوسط» (لندن)
بيرنهام: تستحيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون استفتاء عامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344830-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%85
بيرنهام: تستحيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون استفتاء عام
رئيس وزراء بريطانيا آندي بيرنهام يلقي بياناً وزارياً حول قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي... لندن 23 نوفمبر 2026 (رويترز)
قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، الاثنين، إنه «لا يمكن تصور» عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي دون إجراء استفتاء شعبي عام على القرار، في أوضح إشارة من الحكومة البريطانية بشأن طريقة تفكير حزب العمال الحاكم في مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تصريحات بيرنهام جاءت أمام مجلس العموم (النواب) البريطاني اليوم بعد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على مجموعة من الاتفاقيات التي تنظم انتقال مواطني الجانبين من الشباب عبر الحدود وتجارة السلع الغذائية وأسواق الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى الحكومة البريطانية الحالية إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد الذي خرجت منه منذ 7 سنوات.
وقال بيرنهام إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لم يكن مفيداً، ويمكن طرح إمكانية العودة للاتحاد على البرلمان المقبل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
في الوقت نفسه، اتهم رئيس الوزراء البريطاني معارضي موقفه بشأن الاتحاد الأوروبي بأنهم «أسرى للماضي» برفضهم طرح موضوع العودة إلى الاتحاد الأوروبي للنقاش.
كما حث بيرنهام حزب المحافظين المعارض على «مواجهة أخطائه» بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تحذيرات من عدد من رؤساء الحكومة السابقين من المحافظين من التفكير في العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيرنهام أمام مجلس العموم إنهم «استعرضوا قائمة من رؤساء الوزراء السابقين، واحداً تلو الآخر، ليقولوا إنه لا ينبغي لنا حتى البدء في مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي».
«الناتو» يتعهد بتعزيز الدفاع الفضائي بعد تقارير عن قمر صناعي نووي روسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344827-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
«الناتو» يتعهد بتعزيز الدفاع الفضائي بعد تقارير عن قمر صناعي نووي روسي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته يتحدث للصحافيين في بروكسل (رويترز)
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الاثنين، إن الحلف سيدافع عن نفسه في مواجهة التهديدات في الفضاء، رداً على سؤال بشأن تقارير إعلامية ألمانية أفادت بأن روسيا ربما تستعد لإطلاق قمر صناعي مزود بسلاح نووي.
وذكرت تلك التقارير الإعلامية، نقلاً عن مصادر عسكرية ألمانية وأخرى في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND) لم تسمها، أن موسكو يُعتقد أنها تخطط لمثل هذا الإطلاق خلال الأسابيع المقبلة، بما يمنحها القدرة على تدمير أقمار صناعية أخرى.
وأضاف روته، رداً على سؤال بشأن تلك التقارير خلال زيارة إلى برلين: «سنحرص دائماً على الدفاع عن كل شبر من أراضي (الناتو)، ويشمل ذلك التأكد من أمننا عندما يتعلق الأمر بالبعد الفضائي».
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي كان يتحدث إلى جانب روته، إنه لم يؤكد أو ينفِ صحة تلك التقارير الإعلامية، لكنه أعرب عن قلقه بشأنها.
وقال: «التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لإدخال أسلحة نووية إلى الفضاء ليست جديدة، لكنها لا تزال تثير الصدمة بالقدر نفسه».
وأضاف: «إنها (التقارير) تكشف مستوى التصعيد الذي يبدو أن روسيا مستعدة للذهاب إليه».
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق إن هذه التقارير تؤخذ «بجدية بالغة»، من دون أن يؤكد صحتها أيضاً، محذراً في الوقت نفسه من إثارة «قلق مفرط إزاء مخاطر افتراضية».
وأضافت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، أن تقارير استخباراتية بشأن هذه الخطط جرى مشاركتها بين عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن الحكومة الألمانية أُحيطت علماً بالمسألة.
ورفض جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني التعليق رداً على استفسار من «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لم يطلع على أحدث التقارير الإعلامية بشأن هذا الموضوع، لكنه اعتبر أن التقارير المتكررة التي تستند إلى «مصادر مجهولة» هي «أمر لا يستحق أن يؤخذ على محمل الجد».
ويعتزم حلف «الناتو» توفير طائرة مراقبة من طراز «أواكس» لبولندا، وذلك بعد سقوط ثلاثة صواريخ كروز روسية داخل أراضيها يوم الجمعة.
من بنغازي إلى البلطيق... أوكرانيا توسّع الحرب بعيداً عن الجبهات التقليديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344825-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
من بنغازي إلى البلطيق... أوكرانيا توسّع الحرب بعيداً عن الجبهات التقليدية
صورة التقطت بقمر اصطناعي تظهر دخاناً يتصاعد من سفينة محترقة في ميناء بنغازي الليبي الأحد (أ.ف.ب)
وسّعت أوكرانيا نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الروسية من البحر الأسود إلى سواحل ليبيا وبحر البلطيق، فيما حذّر الكرملين من تصاعد التوترات، ووصف الهجمات بأنها امتداد لما سماه «النشاط الإرهابي». وفي المقابل، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى عقد قمة سلام رباعية تجمع أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في أقرب وقت، مجدداً مطالبته بانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويكشف تزامن التصعيد العسكري مع الدعوة إلى المفاوضات عن محاولة كييف تعزيز أوراقها التفاوضية عبر توسيع الضغوط على موسكو، بينما تجد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفسها أمام معادلة معقدة: الاستفادة من الضغوط العسكرية لدفع روسيا نحو تسوية، من دون السماح بامتداد الحرب إلى مناطق جديدة قد تتداخل فيها مصالح دول «الناتو» مع المواجهة الروسية - الأوكرانية.
ضربات تتجاوز البحر الأسود
أعلن زيلينسكي، الاثنين، أن قوات بلاده أغرقت السفينة الحربية الروسية «ميركوري» وأصابت سفينة الشحن «أنغارا» قبالة سواحل ليبيا، في عملية نفذتها مسيّرات بحرية أُطلقت من سفينة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن السفينتين كانتا تُستخدمان لدعم القدرات العسكرية الروسية، وإن مروحية عسكرية كانت على متن السفينة الحربية دُمرت أيضاً.
وتكتسب العملية أهمية خاصة لوقوعها قرب بنغازي، بعيداً عن البحر الأسود الذي تركز فيه معظم الهجمات الأوكرانية السابقة ضد الأسطول الروسي. ويشير استخدام سفينة لإطلاق المسيّرات إلى تطور في قدرة كييف على الوصول إلى أهداف بعيدة، واستهداف خطوط الإمداد العسكرية الروسية خارج نطاق المواجهة التقليدية. ورأت صحيفة «واشنطن بوست» أن هذه الضربات تشير إلى تكثيف الضغط الأوكراني على التحركات البحرية الروسية، في أعقاب تصعيد في استخدام الطائرات المسيّرة الجوية لاستهداف منشآت النفط والغاز داخل الأراضي الروسية.
ولم يكن إغراق أوكرانيا للسفينة الحربية الروسية قبالة سواحل بنغازي، أول مواجهة عسكرية خارج النطاق الجغرافي للصراع؛ فقد استهدفت أوكرانيا سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2» في خليج فنلندا، السبت، بطائرة مسيّرة قالت السلطات الفنلندية إن أوكرانيا أرسلتها. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق على متن السفينة وانجرافها باتجاه المياه الفنلندية، حيث تدخلت السلطات للتعامل مع الحادث، قبل سحبها لاحقاً نحو المياه الروسية. وكانت السفينة راسية على مسافة نحو 90 كيلومتراً شرق هلسنكي خلال جهود إخماد الحريق. وتكمن حساسية الموقع في أن خليج فنلندا يمثل ممراً بحرياً حيوياً لروسيا، يربط سان بطرسبرغ ببحر البلطيق، ويمر بمحاذاة سواحل فنلندا وإستونيا، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
الكرملين يحذّر دول البلطيق
في أول رد روسي على التطورات، حذّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، من اتساع العمليات الأوكرانية في البلطيق، قائلاً إن المنطقة تشهد «توجهاً خطيراً للغاية»؛ يتمثل في توسع ما وصفه بالنشاط الإرهابي، وإن ذلك يؤدي إلى تصعيد التوترات. ودعا بيسكوف الدول المطلة على بحر البلطيق إلى استخدام نفوذها لدى كييف لتحذيرها من الاستمرار في هذه العمليات.
وتزداد حساسية الموقف مع تحول البلطيق إلى إحدى بؤر التوتر بين روسيا والدول الغربية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وسط اتهامات غربية لموسكو بتنفيذ أنشطة هجينة تستهدف البنية التحتية والممرات البحرية.
وتزامنت التحذيرات الروسية مع إعلان السلطات في جيب كالينينغراد إطلاق إنذار جوي، السبت، بسبب رصد جسم مشبوه مقبل من جهة ليتوانيا. وأكد حاكم المنطقة أليكسي بيسبروزفانيخ لاحقاً عدم وجود تهديد، بينما رفض وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس ما وصفه بادعاءات كاذبة بشأن تورط بلاده في هجوم بطائرة مسيّرة. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية، لأن كالينينغراد تقع بين بولندا وليتوانيا، البلدين العضوين في «الناتو»، ما يجعل أي حادث عسكري أو اتهامات متبادلة في المنطقة أكثر حساسية بالنسبة للأمن الأوروبي.
ويكشف الموقف الروسي عن محاولة للتمييز بين التعامل مع هجوم بنغازي، الذي تجنب الكرملين التعليق على تفاصيله، والتحذير العلني من العمليات في البلطيق، حيث تتداخل التحركات البحرية الروسية مع المصالح الأمنية المباشرة لدول الحلف الأطلسي.
زيلينسكي يطالب بقمة
في موازاة التصعيد، دعا زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في برلين، إلى عقد اجتماع رباعي يضم أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا في أقرب وقت. وقال إن شركاء كييف يعملون على تنظيم الاجتماع قبل عيد الميلاد، لكنه أعرب عن أمله في انعقاده قبل ذلك، مؤكداً استعداد بلاده للمشاركة فوراً.
وتعكس الدعوة رغبة أوكرانية في ضمان مشاركة الأوروبيين في المفاوضات التي تقودها واشنطن، وعدم ترك مستقبل الأمن الأوروبي رهناً لتفاهمات أميركية - روسية. كما تشير إلى محاولة كييف الجمع بين الضغط العسكري والاستعداد الدبلوماسي، لإظهار أن توسيع العمليات لا يعني التخلي عن التسوية. غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر؛ فقد تستخدم موسكو الهجمات البحرية لتبرير التشدد في شروطها التفاوضية، والمطالبة بقيود إضافية على القدرات العسكرية الأوكرانية ضمن أي اتفاق سلام.
وجدّد زيلينسكي مطالبته بانضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، معتبراً أن العضوية الكاملة أكثر فاعلية وأقل تكلفة من ترتيبات أمنية بديلة. وجاء موقفه بعد طرح الموفد الأميركي جاريد كوشنر، خلال اجتماعات في برلين، احتمال تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تحاكي المادة الخامسة من معاهدة الحلف، التي تقوم على مبدأ الدفاع الجماعي. لكن زيلينسكي تساءل عن الدول التي ستتدخل إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي جديد، وطبيعة الإجراءات التي ستتخذها، والقوات التي يمكن نشرها مسبقاً على الأراضي الأوكرانية، والتكاليف المترتبة على هذه الالتزامات. وفي المقابل، أكد الأمين العام للحلف مارك روته، استمرار دعم كييف، مع الإقرار بأن عضويتها لا تحظى حالياً بإجماع الدول الأعضاء.
وتبقى هذه القضية إحدى العقبات الرئيسية أمام التسوية، في ظل رفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وتحفظها على ترتيبات أمنية تتضمن وجود قوات غربية على الأراضي الأوكرانية.
ترمب بين التصعيد والسلام
لم تصدر عن البيت الأبيض تصريحات بشأن التصعيد الأوكراني وتحذيرات الكرملين، كما لم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد أُبلغت مسبقاً بعملية بنغازي أو قدمت دعماً لتنفيذها. وتشير صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن هذه الهجمات الأوكرانية البعيدة عن الجبهات التقليدية تشكل تحدياً للإدارة الأميركية يتجاوز الخسائر العسكرية الروسية، إلى تأثيرها المحتمل على المفاوضات ومستقبل العلاقة مع موسكو.
فمن ناحية، قد تعزز الضربات قدرة كييف على الضغط، وتفرض على روسيا تكاليف إضافية لحماية سفنها وخطوط إمدادها. ومن ناحية أخرى، فإن امتداد العمليات إلى «المتوسط» و«البلطيق» يزيد احتمالات وقوع حوادث تمس الملاحة الدولية أو مصالح دول ثالثة.
وتشير مناقشات السياسة الخارجية الأميركية إلى اتجاه يدعو واشنطن للجمع بين الضغط على موسكو وتقديم حوافز اقتصادية لتشجيعها على التسوية. وأشارت مجلة «فورين أفيرز» إلى أفكار تتعلق بإمكانية تخفيف بعض العقوبات على روسيا مقابل التقدم نحو اتفاق، مع توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا خارج إطار عضوية «الناتو». وأفادت بأن ترمب يواجه اختباراً يتمثل في كيفية تحويل الضغوط العسكرية إلى تنازلات تفاوضية، من دون السماح باتساع الحرب إلى مناطق جديدة.