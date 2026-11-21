قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم السبت، إن احتمال عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ستكون على الطاولة فيما يبدأ رئيس الوزراء آندي بيرنهام محادثات غير رسمية في بروكسل.

ويعتزم بيرنهام إجراء مناقشات «لتبادل الأفكار» مع الاتحاد الأوروبي على مدار الـ12 شهراً المقبلة بشأن الخيارات المتاحة من أجل العلاقة المستقبلية بعدما قال إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها أمس الجمعة مع بروكسل هي أقصى ما يمكن التوصل إليه قبل الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

وأضاف ميليباند أن العالم تغير «بشدة» منذ الاستفتاء الذي أجري في 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال: «أوروبا تتغير أيضاً، وبالتالي يجب أن ننظر في ما يعنيه ذلك».

وقال وزير الخارجية في برنامج «صنداي مع لورا كونسبرغ» الذي يبث عبر شبكة «بي.بي.سي»: «بالطبع كل الخيارات سوف تكون مطروحة على الطاولة»، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان يمكن النظر في إعادة الانضمام للتكتل، وأضاف: «سوف ندرس مزايا وتكاليف كل الخيارات المختلفة».

وتوصل بيرنهام، أمس الجمعة، إلى ثلاثة اتفاقات مهمة مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية من شأنها إلغاء عمليات التفتيش على تجارة المنتجات النباتية والحيوانية، وربط نظامي تداول الانبعاثات لدى الجانبين، والسماح لـ100 ألف شاب وشابة من كل جانب بالإقامة والعمل في الجانب الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.