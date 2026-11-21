أكد أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تعدد المراكز التي يجيد اللاعب الشاب تري نيوني اللعب فيها يمنحه مرونةً تكتيكيةً وحلولاً فنيةً إضافيةً، بدلاً من أن يضعه أمام خيارات صعبة بشأن توظيفه داخل الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نيوني، البالغ من العمر 19 عاماً، شارك في 13 مباراة مع ليفربول منذ بداية الموسم، ولفت الأنظار بمستوياته وتأثيره في خط وسط الفريق.

واعترف إيراولا بأن اللاعب الشاب يشغل حالياً مركزاً دفاعياً أكثر مما اعتاد عليه خلال مراحل تطوره في فرق الفئات العمرية، لكنه شدَّد على أن تغيير المراكز أمر طبيعي يمرُّ به كثير من اللاعبين خلال مسيرتهم.

وقال: «ربما اعتاد اللعب في مركز أكثر تقدماً قليلاً مع فرق الأكاديمية، لكن هذا يحدث مع معظم اللاعبين».

وأضاف: «نبدأ جميعاً مسيرتنا في مركز صانع الألعاب أو الجناح أو المهاجم الصريح، ثم نتراجع تدريجياً إلى مراكز أكثر دفاعية، حتى إنني أنهيت مسيرتي لاعباً في مركز الظهير».

وتابع مدرب ليفربول: «بصراحة، أعتقد أنه قادر على اللعب في جميع المراكز. لقد شارك معنا في مركزَي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المتقدم، وإذا احتجنا إليه يوماً في مركز أكثر تقدماً، فسيكون جيداً أيضاً».

وأردف: «إنه لا يضعني أمام معضلات، بل يمنحني حلولاً، وهذا ما نحتاج إليه من اللاعبين».

وقد يحصل نيوني على فرصة جديدة للمشاركة، الأحد، عندما يستضيف ليفربول غريمه مانشستر يونايتد على ملعب «آنفيلد»، في مواجهة مرتقبة تشهد الاختبار الأول للمدرب الجديد ليونايتد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يعاني مانشستر يونايتد في المركز الـ18، متأخراً بفارق 10 نقاط عن منافسه، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار واحد منذ بداية الموسم.

ورغم أفضلية ليفربول في جدول الترتيب، فإن نتائجه الأخيرة على ملعب «آنفيلد» لم تكن مثالية، إذ حقَّق فوزاً واحداً فقط في مبارياته الـ5 الأخيرة على أرضه.

في المقابل، يستمد مانشستر يونايتد بعض الثقة من سجله في زياراته الأخيرة إلى ملعب غريمه، بعدما تجنب الخسارة أمام ليفربول في «آنفيلد» خلال المواسم الـ3 الماضية، ما يضيف مزيداً من الإثارة إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين.