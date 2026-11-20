دخل أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي في مفاوضات لشراء حصة في نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد فترة وجيزة من بيعه حصته في نادي برمنغهام سيتي، وفقاً لما أفادت به تقارير صحافية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا غارديان»، الجمعة، فإن قرار برادي إنهاء ارتباطه بنادي برمنغهام، متصدر دوري المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب)، جاء تمهيداً لاستثمار محتمل في تشيلسي.

ويُعتقد أن لاعب الوسط السابق لفريقي نيو إنغلاند باتريوتس وتامبا باي بوكانيرز يتمتع بعلاقة وثيقة مع بهداد إقبالي، الذي تمتلك مجموعته الاستثمارية «كليرليك كابيتال» حصة تبلغ 86.5 في المائة من أسهم النادي اللندني.

ولم يصدر تشيلسي الذي تُوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأخيرة عام 2017، أي تعليق حتى الآن بشأن الاهتمام المحتمل لبرادي بالاستثمار في النادي.

ويُعد برادي، المتوّج بسبعة ألقاب في بطولة «سوبر بول»، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل). وكان قد استحوذ على حصة أقلية في نادي برمنغهام عام 2023، عقب استحواذ مجموعة «نايت هيد كابيتال»، التابعة للمستثمر الأميركي توم واغنر، على النادي.

كما ظهر برادي، البالغ من العمر 49 عاماً، في فيلم وثائقي تلفزيوني عن برمنغهام، حيث التقى بالمدرب السابق للفريق واين روني، في مشهد لافت اعترف خلاله أمام الكاميرات بأنه يشعر بـ«بعض القلق بشأن أخلاقيات العمل لدى مدربنا».

ويملك برادي أيضاً حصة أقلية في نادي لاس فيغاس رايدرز، أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية، كما يعمل محللاً ومعلقاً على مباريات اللعبة عبر شبكة «فوكس» الأميركية.

وشدّد مدرب تشيلسي الإسباني تشابي ألونسو على ضرورة إيجاد الحلول الهجومية لتعويض غياب المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، في ظل معاناة الفريق على المستوى التهديفي.

ولم يشارك بيدرو، الذي يعاني إصابة، منذ الفوز على إيفرتون 2-0 في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كما سيغيب مجدداً عن مواجهة ليدز يونايتد، المقررة السبت على ملعب «ستامفورد بريدج».

وكان المهاجم البرازيلي أحد أبرز عناصر البداية الهجومية القوية لتشيلسي هذا الموسم، بعدما سجل خمسة أهداف في سبع مباريات خاضها الفريق في مختلف المسابقات.

لكن تشيلسي اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط من اللعب المفتوح في الدوري الممتاز خلال المباريات الأربع التي غاب عنها بيدرو، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وبعد تعرض الفريق لهزيمتين في مبارياته الثلاث الأخيرة، طالب ألونسو بقية العناصر الهجومية، وفي مقدمتهم كول بالمر ومورغان روجرز وبيدرو نيتو وداني ويلبيك، بتحمل المسؤولية وتعويض غياب المهاجم البرازيلي.

وقال ألونسو للصحافيين، الجمعة: «الأمر يتعلق بالعمل الجماعي. من المؤكد أن جواو لاعب مهم بالنسبة إلينا، لكن علينا التعامل مع هذه الفترة التي سنفتقده خلالها. لقد جرّبنا حتى الآن خيارات مختلفة، وعلينا مواصلة البحث عن الحلول».

وأضاف: «علينا التعامل مع الوضع. ليس الأمر أنني سأبحث عن تفسير واحد لما يحدث. أعتقد أن هناك أسباباً عدة وراء أي هزيمة، ولا يمكن اختزالها في غياب لاعب واحد فقط».

وختم قائلاً: «لو قمنا بأمور أكثر بالشكل الصحيح، لكانت لدينا فرصة أفضل للمنافسة وتحقيق الفوز على سندرلاند، لكن هناك بعض التفاصيل التي كان ينبغي التعامل معها بصورة أفضل. نريد عودة جواو بيدرو، لكنني لا أرغب في تضخيم مسألة غيابه».