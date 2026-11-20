يسعى لاتسيو المتصدر إلى العودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف ليتشي، السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وكانت الكرة الإيطالية قد تلقت خبراً سيئاً بعد خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب احتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، لكنه كان قد حقق فوزاً مهماً على فرنسا 3 - 1 في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يخسر 1 - 4 أمام بلجيكا في الجولة الأخيرة. وتعود البطولة وسط صراع محتدم ومشتعل على قمة جدول الترتيب لا يفصل فيه بين المتصدر وصاحب المركز الثالث سوى نقطتين فقط.

ويمني فريق العاصمة، المتصدر برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام إنتر حامل اللقب ونقطتين أمام جاره روما الثالث، النفس بألا تؤثر فترة التوقف الدولية على زخمه، قبل مواجهة ليتشي الذي يمر بفترة تراجع في النتائج. وحقق لاتسيو 9 انتصارات وتعادلين في أول 11 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وهو واحد من 4 أندية فقط لم تتعرض لأي هزيمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى قبل انطلاق هذه المرحلة. ويستند تألق لاتسيو إلى صلابته الدفاعية؛ إذ لم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف، وهو أفضل سجل دفاعي في الدوري هذا الموسم. ويأمل النادي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع مضيفه نابولي 1 - 1 قبل فترة التوقف. كما يعول رجال المدرب جينارو غاتوزو على سجلهم الرائع على ملعبهم «الأولمبيكو»، بعدما حققوا 5 انتصارات في آخر 6 مباريات في الدوري (تعادل واحد).

في المقابل، استغل ليتشي فترة التوقف لمحاولة فهم أسباب تراجع نتائجه، بعدما دخلها على وقع 3 هزائم متتالية قبل تعادله مع تورينو 1 - 1 في المرحلة الحادية عشرة. ولم يعرف فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو طعم التعادل في مبارياته الـ14 السابقة بجميع المسابقات (6 انتصارات و8 هزائم)، لذا فإن الخروج بنقطة من هذه المباراة سيعد نتيجة إيجابية، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع عشر بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وسيكون على دي فرانشيسكو إيجاد الكلمات المناسبة لتحفيز لاعبيه؛ إذ لم يحقق ليتشي سوى فوز واحد في آخر 5 مباريات خارج أرضه (تعادل واحد و3 هزائم)، كما أن سجله الشخصي أمام لاتسيو خلال آخر 10 مواجهات بصفته مدرباً، يخلو من أي انتصار (تعادلان و8 هزائم).

ويملك روما فرصة انتزاع المركز الثاني من إنتر ولو مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على بارما، السبت. وسمحت سلسلة من 3 انتصارات متتالية في الدوري لروما، سجل خلالها 12 هدفاً، بتقليص الفارق إلى نقطتين عن جاره لاتسيو، ما أبقى آمال جماهيره قائمة بإحراز أول لقب دوري منذ 25 عاماً. وتعزز هذه الطموحات حقيقة أن روما لم يسبق له أن سجل هذا العدد من الأهداف في أول 11 مباراة من موسم في الدوري، بعدما بلغ رصيده 31 هدفاً.

المدرب جينارو غاتوزو قاد لاتسيو إلى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي (رويترز)

إنتر لمواصلة الصحوة

يخوض إنتر، حامل اللقب، اختباراً لا يخلو من صعوبة، الأحد، في ضيافة جاره أتالانتا الثاني عشر. وسيحاول رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو استثمار فوزهم على كومو، مفاجأة الموسم، بثنائية نظيفة ومواصلة الصحوة بتحقيق الفوز الثاني على التوالي منذ خسارتهم أمام جاره ميلان التي أزاحتهم عن الصدارة. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام أتالانتا الذي يسعى إلى استعادة مستواه في المواسم السابقة، خصوصاً أنه سيدخل مواجهة الأحد بمعنويات عالية عقب إيقافه سلسلة من 4 مباريات دون انتصار (تعادلان وخسارتان) بفوز على مونتسا 1 - 0 في المرحلة الحادية عشرة.

ويلتقي نابولي مع ضيفه تورينو وبينهما فارق لا يتجاوز نقطة واحدة قبل انطلاق هذه المرحلة، وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة منذ بداية موسم 1994 - 1995. ويبحث الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة متطابقة من 3 مباريات متتالية من دون فوز في مختلف المسابقات (تعادل واحد وهزيمتان). وتعادل نابولي 1 - 1 مع لاتسيو قبل فترة التوقف الدولي، لكنه يدخل هذه الجولة متأخراً بفارق 9 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى. وسجل نابولي رقماً سلبياً غير مسبوق في عهد مالكه أوريليو دي لورينتيس، بعدما اكتفى بـ5 انتصارات فقط في أول 15 مباراة رسمية هذا الموسم (3 تعادلات و7 هزائم). وهذه المرة الأولى التي يحقق فيها هذا العدد الهزيل من الانتصارات في هذه المرحلة من الموسم منذ استحواذ دي لورينتيس على النادي.

وجاء اثنان من تعادلاته الثلاثة في آخر مباراتين على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لذلك سيسعى رجال ماسيميليانو أليغري إلى العودة إلى الفوز، خصوصاً أن نابولي لم يتعادل في 3 مباريات متتالية على أرضه ضمن الدوري منذ فبراير (شباط) 2010. أما تورينو، فتعادل بدوره مع ليتشي 1 - 1 قبل فترة التوقف، ممدداً سلسلته من دون انتصار إلى 3 مباريات. ويلعب السبت أيضاً كومو مع كالياري، على أن يلتقي الأحد يوفنتوس مع فينيتسيا، وبولونيا مع أودينيزي، وساسوولو مع جنوا، وميلان مع فروزينوني. وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء مونتسا مع فيورنتينا.