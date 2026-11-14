غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، قبوله ترشح كل من جيوفاني مالاغو وأدريانو غالياني لمنصب رئاسة الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان له إن مالاغو (67 عاماً) وغالياني (82 عاماً) سيخوضان انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي المقرر لها يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما أكد الاتحاد السبت قبول طلبات كلا المرشحين.
وأضاف الاتحاد الإيطالي أن مالاغو يحظى بدعم أندية في دوري الدرجة الأولى، فيما يتمتع غالياني بتأييد اللاعبين والمدربين.
وكان مالاغو قد تم انتخابه رئيساً للاتحاد الإيطالي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يتضح لاحقاً أنه لا يمكنه الترشح للمنصب بسبب عدم امتلاكه لعضوية الاتحاد.
وبسبب ذلك خسر مالاغو دعم بعض الأندية في الدرجة الأولى ووافق 11 نادياً فقط على أن يكون مالاغو ممثلاً للرابطة في انتخابات رئاسة الاتحاد بانخفاض عن 19 نادياً من 20 في الصيف الماضي.