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الرياضة رياضة عالمية

خطة سرية للأندية الأوروبية تهدد نفوذ «فيفا» عالمياً

الكبار يستعدون لتوسيع سلطتهم على المسابقات الدولية... وإنفانتينو يواجه ضغوطاً متصاعدة

ناصر الخليفي أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كوبنهاغن أن الوقت حان لإنشاء كيان عالمي للأندية (أ.ف.ب)
ناصر الخليفي أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كوبنهاغن أن الوقت حان لإنشاء كيان عالمي للأندية (أ.ف.ب)
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خطة سرية للأندية الأوروبية تهدد نفوذ «فيفا» عالمياً

ناصر الخليفي أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كوبنهاغن أن الوقت حان لإنشاء كيان عالمي للأندية (أ.ف.ب)
ناصر الخليفي أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كوبنهاغن أن الوقت حان لإنشاء كيان عالمي للأندية (أ.ف.ب)

تتحرك الأندية الأوروبية الكبرى نحو إعادة رسم خريطة السلطة في كرة القدم العالمية، عبر مشروع طموح لتوسيع نفوذها خارج القارة، وسط مخاوف من تقويض صلاحيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واستحواذ الأندية الأكثر ثراءً على حصة أكبر من عائدات البطولات الدولية وحقوقها التجارية.

وتترقب الأوساط الكروية نتائج دراسة جدوى أعلن عنها اتحاد الأندية الأوروبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تبحث إمكانية تحوله منظمةً عالمية تمثل الأندية في مختلف القارات، في خطوة قد تحمل تداعيات بعيدة المدى على مستقبل إدارة اللعبة، خصوصاً في ظل الأزمات التي تحيط برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو.

ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الاثنين، وأعدّه نيك إيمز ومات هيوز، فإن نتائج الدراسة المرتقبة قد تحدد مستقبل كرة القدم على المدى الطويل، في وقت تتزايد فيه قوة اتحاد الأندية الأوروبية، الذي تحول من جماعة ضغط تدافع عن مصالح الأندية أمام الاتحادات القارية والدولية إلى كيان ضخم يضم نحو ألف نادٍ، ويملك القدرة على منافسة المؤسسات القائمة في بعض اختصاصاتها.

وكان ناصر الخليفي، رئيس اتحاد الأندية الأوروبية، قد أعلن خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كوبنهاغن، قبل سبعة أسابيع، أن الوقت حان لإنشاء كيان عالمي للأندية تحت اسم «أندية كرة القدم العالمية».

ويرى مؤيدو المشروع أن التوسع يبدو طبيعياً، خصوصاً أن اللاعبين وروابط الدوريات المحلية لديهم بالفعل منظمات عالمية تمثل مصالحهم، في حين تفتقر الأندية إلى مظلة مماثلة على المستوى الدولي.

لكن أطرافاً أخرى تحذّر مما تصفه بأنه «استحواذ خفي»، عادَّة أن المشروع قد يكون مجرد غطاء لتعزيز سيطرة الأندية الأوروبية الكبرى على القرارات التي تحدد مستقبل كرة القدم.

المشروع قد يكون مجرد غطاء لتعزيز سيطرة الأندية الأوروبية الكبرى على القرارات التي تحدّد مستقبل كرة القدم (أ.ب)

الأندية الأوروبية تدرس تنظيم بطولات عالمية مستقلة

وكشفت مصادر مطلعة على توجهات اتحاد الأندية الأوروبية، عن أنه يدرس كيفية دخول سوق كرة القدم الدولية بصفته منظماً للمسابقات، مع طرح أفكار لإقامة بطولات أكثر فاعلية بصيغ وأنظمة مختلفة.

وتقع مسؤولية تنظيم مثل هذه البطولات حالياً ضمن اختصاصات «فيفا» والاتحادات القارية، مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

غير أن نجاح الأندية الكبرى في تنظيم بطولاتها الخاصة قد يمنحها عائدات مالية وتجارية تتجاوز بكثير ما تحصل عليه حالياً من خلال المسابقات التابعة للاتحادات.

وأثار هذا الاحتمال حالة من التأهب داخل المؤسسات الكروية القائمة.

وقال أحد المصادر إن ما يحدث يكشف عن بداية ظهور أحد أبرز خطوط الصدع غير المعلنة في كرة القدم، في إشارة إلى العلاقة بين اتحاد الأندية الأوروبية و«يويفا».

ورغم أن العلاقة بين الطرفين أصبحت أكثر تقارباً على المستوى المؤسسي خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال محكومة بحذر متبادل.

ووصف أحد المطلعين طبيعة هذه العلاقة بالقول إنها تقوم على مبدأ «أبقِ أصدقاءك قريبين، وأعداءك أقرب».

إنفانتينو يترقب خلفيات الفكرة الجديدة (رويترز)

فشل مشروع إنفانتينو يعزّز قوة الأندية الكبرى

تتزامن هذه التحركات مع التداعيات الناتجة من انهيار مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي طرحه إنفانتينو قبل أن يتخلى عنه الاتحاد الدولي إثر أزمة أثارت جدلاً واسعاً.

ويرى مسؤولون بارزون في كرة القدم أن أبرز نتيجتين طويلتي المدى لفشل المشروع ستكونان زيادة التمويل المقدم إلى الاتحادات الوطنية، وتعزيز نفوذ الأندية الأوروبية الكبرى.

وبدأت النتيجة الأولى تتحقق بالفعل، بعدما أعلن «فيفا» الشهر الماضي تخصيص 2.7 مليار دولار إضافية من احتياطياته المالية خلال السنوات الأربع المقبلة؛ لترتفع استثماراته الإجمالية إلى 6.35 مليار دولار.

أما النتيجة الأخرى، فتبدو قريبة من التحقق، مع تقدم المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق تجاري جديد يمنح الأندية الأوروبية دوراً مباشراً في إدارة المسابقات العالمية.

مشروع مشترك بين «فيفا» والأندية ينتظر موافقة إنفانتينو

وبالتوازي مع دراسة التوسع العالمي، تجري منذ فترة مفاوضات لإنشاء مشروع مشترك بين اتحاد الأندية الأوروبية و«فيفا»، يتولى إدارة الجوانب التجارية لمسابقات الأندية العالمية، وفي مقدمتها كأس العالم للأندية.

وتسارعت هذه المفاوضات بعد أزمة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، التي وفَّرت، حسب مصادر متعددة، الظروف اللازمة لدفع الاتفاق نحو التنفيذ.

ويشبه المشروع المقترح الترتيبات التجارية التي يعمل بموجبها «يويفا» واتحاد الأندية الأوروبية منذ عام 2008، والتي جرى إضفاء طابع مؤسسي عليها العام الماضي من خلال تأسيس الكيان التجاري المشترك «يو سي 3».

وأكدت مصادر متعددة أن الاتفاق الجديد بات جاهزاً للمضي قدماً، ولم يتبقَّ سوى الحصول على موافقة إنفانتينو.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن رئيس «فيفا» كان يؤخر إتمام الاتفاق حتى اندلاع الأزمة في يوليو (تموز) الماضي، قبل أن تتسارع المفاوضات عقب ذلك.

ومن المحتمل الإعلان عن المشروع خلال اجتماع مجلس «فيفا» المقرر الشهر المقبل في الدوحة، وإن كانت التوقعات ترجّح تأجيل الإعلان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي في مارس (آذار) المقبل.

نجاح الأندية الكبرى في تنظيم بطولاتها الخاصة قد يمنحها عائدات مالية وتجارية تتجاوز بكثير ما تحصل عليه (يويفا)

قلق داخل «يويفا» من الاتفاق المرتقب

أثارت تفاصيل المشروع المشترك مخاوف خاصة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ إذ يُعتقد أن مسؤوليه أبلغوا الأطراف المعنية برغبتهم في عدم التسرع في إبرام الاتفاق بين «فيفا» واتحاد الأندية الأوروبية في الظروف الحالية.

ويأتي ذلك في حين يواصل «يويفا» انتقاد إنفانتينو بشدة، ويقترب من دعم مرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي المقابل، التزم اتحاد الأندية الأوروبية الصمت إلى حد كبير منذ توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم، في 31 يوليو الماضي، وقَّعها الرئيس التنفيذي للاتحاد تشارلي مارشال.

وكان الاتحاد قد أدان بشدة مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، وهدَّد بمقاطعة النسخ المقبلة من كأس العالم للأندية، إلى جانب سحب دعمه لروزنامة المباريات الدولية.

وتخلى «فيفا» رسمياً عن مشروعه في اليوم التالي للرسالة.

وتضمنت الرسالة تهديداً مباشراً بعدم مشاركة الأندية الأوروبية في البطولات العالمية المقبلة ما لم يُنشأ مشروع مشترك يتمتع بصلاحيات حصرية لإدارة الجوانب التجارية والتشغيلية لكأس العالم للأندية.

وجاء في أحد أبرز مقاطعها أن اتحاد الأندية الأوروبية لن يدعم أي نسخة مستقبلية من كأس العالم للأندية، ولن تشارك أنديته الأعضاء فيها، بما يشمل نسختي السيدات والرجال لعامي 2028 و2029، ما لم يُنشأ مشروع مشترك كامل الصلاحيات بين الطرفين، قبل وقت كافٍ من بدء دورة بيع حقوق بطولة السيدات لعام 2028.

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتمتع الكيان الجديد بسلطة حصرية على جميع المسائل التجارية والتشغيلية، من بين اختصاصات أخرى.

تسيفرين ربما يكون في وضع لا يسمح له بقبول هذا المشروع (رويترز)

هل اشترى إنفانتينو صمت الأندية الأوروبية؟

لم يتطرق الخليفي مباشرة إلى هذه القضية خلال كلمته أمام الجمعية العمومية في كوبنهاغن بعد شهرين من الرسالة، وسط مؤشرات على احتمال توصل الطرفين إلى حل يحقق مصالحهما المشتركة.

وتشير تقديرات بعض المطلعين إلى أن الأزمة ربما مكّنت اتحاد الأندية الأوروبية من انتزاع الشروط التي كان يسعى إليها.

وقال مصدر رفيع في كرة القدم الأوروبية إن القضية لم تعد تتعلق بما إذا كان إنفانتينو سيفوز بالانتخابات الرئاسية، بل بطبيعة التفويض الذي سيحصل عليه والجهات التي ستقف خلفه.

وأضاف أن جانباً كبيراً من الإجابة يتعلق باتحاد الأندية الأوروبية، متوقعاً أن يفرض الاتحاد سيطرته على «فيفا» بالطريقة نفسها التي عزز بها نفوذه داخل «يويفا».

وعدَّ أن الأندية الكبرى حصلت على مزيد من القوة والسيطرة نتيجة التطورات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن اتحاد الأندية الأوروبية اتخذ في البداية موقفاً شديداً ضد إنفانتينو، لكنه سرعان ما خفف لهجته، والتزم الصمت بشأن الانتخابات الرئاسية وقضايا الحوكمة الأخرى.

ورأى أن هذا التحول يشير إلى التوصل إلى تفاهم مع «فيفا»، عادَّاً أن المشروع المشترك يمثل الثمن الذي حصل عليه اتحاد الأندية الأوروبية مقابل صمته.

وتبقى هذه القراءة تقديراً من المصدر لطبيعة التفاهمات بين الطرفين، وليست تأكيداً رسمياً لوجود اتفاق على مقايضة المواقف السياسية بالمكاسب التجارية.

تشيلسي الإنجليزي قد حصل على 115 مليون دولار بعد تتويجه بلقب النسخة الموسعة الأولى (رويترز)

كأس العالم للأندية 2029... مكاسب أكبر للأثرياء

من المرجح أن تؤدي التطورات الحالية إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو زيادة العائدات المالية للأندية الأوروبية الكبرى من البطولات الدولية.

وتتوقع الأوساط الكروية أن تشهد المسابقات المقبلة توسعاً من حيث عدد المشاركين وتكرار إقامتها، بدءاً بكأس العالم للأندية للرجال عام 2029، التي يُنتظر أن تضم 48 فريقاً.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد حصل على 115 مليون دولار بعد تتويجه بلقب النسخة الموسعة الأولى من البطولة العام الماضي.

واحتلت ستة أندية أوروبية مراكز ضمن السبعة الأوائل في قائمة الأندية الأكثر حصولاً على الجوائز المالية.

وكان فلومينينسي البرازيلي النادي الوحيد من خارج أوروبا الذي تجاوزت مكافآته 50 مليون دولار.

ولا تقتصر الأفضلية الأوروبية على جوائز المشاركة والنتائج، بل تمتد أيضاً إلى المدفوعات التضامنية المخصصة للأندية.

إذ ستحصل الأندية الأوروبية على 50 في المائة من إجمالي المخصصات التضامنية البالغة 250 مليون دولار، رغم أنها قدمت 12 فريقاً فقط من أصل 32 مشاركاً في البطولة.

ويدافع مؤيدو هذا التوزيع عن الوضع القائم بالإشارة إلى أن أوروبا تسهم في توليد نحو 70 في المائة من إيرادات «فيفا».

وتثير احتمالات منح الأندية الأوروبية مزيداً من السيطرة التجارية مخاوف لدى اتحادات قارية أخرى، ترى أن الاتفاق المرتقب قد يؤدي إلى تقليص حصتها من الموارد المالية والمسابقات الدولية.

وقال مصدر رفيع في أحد الاتحادات القارية إن النتيجة الحتمية للمشروع المشترك ستكون حصول بقية العالم على أموال أقل، على الأقل من حيث الحصص النسبية.

وأضاف أن أبرز نتيجة طويلة المدى لأزمة «فيفا» ستكون ترسيخ القوة الاقتصادية للأندية الأوروبية الكبرى.

وحذَّر من أن ذلك سيعني تقليص فرص الوصول إلى المسابقات، وانخفاض الإيرادات وعائدات حقوق البث بالنسبة إلى بقية الاتحادات والأندية خارج أوروبا.

وعدَّ أن الأندية الأوروبية تمتلك تنظيماً قوياً، وتتعامل مع القرارات بمنطق اقتصادي واضح، واستغلت الأزمة للحصول على مكاسب إضافية من الاتحاد الدولي.

وأضاف أن إنفانتينو اعتاد استخدام الأموال لتعزيز علاقاته داخل كرة القدم، وأنه بات الآن مستعداً لتقديم مبالغ كبيرة إلى الأندية، إلى جانب التمويل الذي يخصصه للاتحادات الوطنية.

ورغم أن النتائج المالية المحتملة للاتفاق التجاري تبدو واضحة نسبياً، فإن تداعيات إنشاء منظمة عالمية للأندية لا تزال أكثر تعقيداً.

فإذا تحول اتحاد الأندية الأوروبية كياناً عالمياً يتمتع بالصلاحيات التي يتطلع إليها، فقد تتغير بصورة جوهرية العلاقات بين الأندية والاتحادات القارية والاتحاد الدولي.

وسيكون السؤال الأساسي متعلقاً بحدود السلطة التي ستنتقل إلى الأندية، ومدى قدرتها على التأثير في تنظيم المسابقات الدولية وتوزيع مواردها وإدارة حقوقها التجارية.

وكان الخليفي قد أكد في خطابه خلال سبتمبر الماضي أن كل نادٍ في العالم يستحق التمثيل، وأن يكون له صوت وفرصة أفضل لتحقيق النجاح.

غير أن التحركات الحالية تضع الأندية الأكثر ثراءً في موقع يؤهلها للاستفادة من أزمة الحوكمة التي تضرب كرة القدم العالمية أكثر من أي طرف آخر.

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اتحاد الأندية الأوروبية يتقدم بشكوى تتعلق بالمنافسة ضد «اليويفا» ومنظمة الأندية

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)
قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)
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اتحاد الأندية الأوروبية يتقدم بشكوى تتعلق بالمنافسة ضد «اليويفا» ومنظمة الأندية

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)
قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، زاعماً أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ومنظمة الأندية الأوروبية تنتهك لوائح المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وادعى اتحاد الأندية الأوروبية أن الاتفاقية تنتهك المادتين (101) و(102) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ويجادل اتحاد الأندية الأوروبية بأن اعتراف (اليويفا) بمنظمة الأندية الأوروبية، بوصفها الممثل الوحيد للأندية في جميع أنحاء القارة يستبعد مئات الأندية الصغيرة من القرارات الإدارية الرئيسية، بما في ذلك توزيع الإيرادات وجدولة المباريات وهيكل المسابقات.

وقال دينيس جوداتشيتش الأمين العام لاتحاد الأندية الأوروبية: «تحتكر منظمة واحدة هذا التفويض نيابة عن جميع الأندية الأوروبية، بينما لا تتمتع معظم الأندية بصوت فعال فيها».

وأضاف: «نطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ما إذا كان ذلك متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي».

ولم يرد (اليويفا) ومنظمة الأندية الأوروبية على طلبات التعليق.

وتم توقيع المذكرة في الأصل عام 2023، ومددت لاحقاً في عام 2024 لتستمر حتى عام 2033.

وحالياً، ترشح منظمة الأندية الأوروبية 16 من أصل 20 عضواً في لجنة مسابقات الأندية التابعة لـ(اليويفا)، التي تراجع التغييرات المقترحة على الجوانب الرئيسية لإدارة مسابقات الأندية بالقارة.

ويختار (اليويفا) ثلاثة أعضاء من لجنته التنفيذية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن منظمة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل 53 مسابقة محلية في جميع أنحاء القارة. كما ترشح منظمة الأندية الأوروبية عضوين في اللجنة التنفيذية لـ(اليويفا).

ووافقت منظمة الأندية الأوروبية على إصلاحاتها الخاصة بالحوكمة في سبتمبر (أيلول)، ووسعت مجلس إداراتها ليضم 33 عضواً، منها خمسة إلى سبعة مقاعد مخصصة لممثلي الأندية الأعضاء.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بحق التصويت، لكن لم يوضح كيف يجري اختيار المقاعد المتبقية.

وأعلن اتحاد الأندية الأوروبية أنه منفتح على مناقشة هذه المسألة مع (اليويفا)، في ظل سعيه إلى إجراء تغييرات «ملزمة وعملية» على مذكرة التفاهم.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس (اليويفا) بعد تمديد المذكرة في عام 2024: «شراكتنا مع منظمة الأندية الأوروبية هي أساس نظام يشمل الجميع ومستدام وديناميكي يعود بالنفع على هرم كرة القدم الأوروبية بأكمله».

وتضم المنظمة، المعروفة سابقاً باسم رابطة الأندية الأوروبية، أكثر من 900 ناد.

ويتكون اتحاد الأندية الأوروبية من 138 نادياً عضواً في 22 دولة، وقد تأسس في عام 2023 بهدف «تعزيز نظام كرة قدم عادل ومستدام ومتوازن».

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روسيا تطالب بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا

وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)
وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)
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روسيا تطالب بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا

وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)
وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)

طالبت روسيا بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة استبعاد منتخبها من المنافسات المقررة خلال الفترة من 26 ديسمبر (كانون الأول) إلى الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبلين، في مدينتيْ إدمونتون وريد دير.

ودعا وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، الذي يرأس أيضاً اللجنة الأولمبية الروسية، اللجنة الأولمبية الدولية إلى التدخل، مطالباً بفرض «أشد العواقب» على كندا، بما يؤثر على حقها في استضافة البطولات الدولية مستقبلاً.

وقال ديغتاريوف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «القرار المشروع الوحيد هو نقل البطولة من كندا إلى دولة مستعدة لضمان مشاركة جميع المنتخبات الوطنية المؤهلة، بما فيها روسيا».

وأضاف أن قرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الكندي والحكومة الكندية تستحق «أشد التقييمات» من اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الرياضية الدولية.

وعدَّ الاتحاد الروسي للهوكي أن قرار الاستبعاد اتُّخذ «لأسباب سياسية بحتة»، بالمخالفة لحكم مُلزم صادر عن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس».

وأعلنت الحكومة الكندية رفضها السماح بمشاركة المنتخب الروسي، رغم حكم «كاس» بإلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على المنتخبات الروسية عقب الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأثار قرار «كاس» اعتراضات واسعة، إذ أعلنت سبع دول أوروبية رفضها مواجهة روسيا في بطولة العالم للرجال المقررة في مايو (أيار) المقبل، في حين تدرس ألمانيا موقفها بصفتها الدولة المضيفة بشأن الاستمرار في استضافة البطولة.

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مفاجأة في سباق رئاسة «فيفا»… الفرنسي فيليب ديالو يبرز منافساً محتملاً لإنفانتينو بدعم أوروبي

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)
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مفاجأة في سباق رئاسة «فيفا»… الفرنسي فيليب ديالو يبرز منافساً محتملاً لإنفانتينو بدعم أوروبي

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)

برز اسم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بصورة مفاجئة ضمن قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، وسط تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لحسم هوية المرشح الذي سيحظى بدعمه، قبل إغلاق باب الترشيحات الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن ديالو بات أبرز الأسماء المطروحة للحصول على دعم «يويفا»، بعدما تعثرت محاولات إقناع شخصية كروية بارزة -سواء من اللاعبين السابقين، أو المدربين- بخوض السباق الانتخابي. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الملف خلال اجتماعها الاثنين، تمهيداً للحصول على موافقة الاتحادات الوطنية الـ55 المنضوية تحت مظلته، مع احتمال تأكيد ترشيح ديالو بحلول الثلاثاء.

وكان ديالو قد وجّه انتقادات حادة إلى إنفانتينو في سبتمبر (أيلول) الماضي، متهماً إياه بالإضرار بصورة كرة القدم ووحدتها، على خلفية مبادرات اتخذها خلال كأس العالم وبعدها، معتبراً أن تلك التصرفات أدت إلى انهيار الثقة برئيس الاتحاد الدولي.

ويأتي طرح اسم ديالو في وقت كان فيه الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، قد بدأ بالفعل تحركاته لمنافسة إنفانتينو، مستنداً إلى دعم شخصيات نافذة داخل الاتحاد الأوروبي. لكن ظهور المرشح الفرنسي قد يعيد ترتيب الحسابات، في ظل اعتقاد بعض المسؤولين بأن ديالو يمتلك قدرة أكبر على استقطاب أصوات من خارج القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحظى ديالو، في حال اعتماد ترشيحه، بتأييد غالبية الاتحادات الأوروبية، إلى جانب آمال في الحصول على دعم اتحادات أفريقية ناطقة بالفرنسية، رغم الموقف الداعم لإنفانتينو الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تبرز مخاوف داخل الأوساط الكروية من أن يؤدي تعدد المرشحين المنافسين لإنفانتينو إلى تشتيت الأصوات، وتعزيز موقف الرئيس الحالي، الذي قد يستفيد من الانقسامات لتقديم نفسه بوصفه مرشحاً قادراً على توحيد الاتحادات الوطنية.

أما اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فلا يزال متردداً في دعم مرشح بديل، رغم معارضة بعض أطرافه لإنفانتينو، إذ ترى بعض الاتحادات أن مقاطعة الانتخابات قد تكون رسالة أقوى للمطالبة بإصلاحات في منظومة الحوكمة داخل «فيفا».

ويمثل احتمال دعم ديالو تحولاً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى في البداية إلى الدفع بشخصية كروية تتمتع بشهرة عالمية، بدلاً من مسؤول إداري تقليدي.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن اسم الفرنسي أرسين فينغر، المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمدرب السابق لآرسنال، طُرح خلال المداولات الأخيرة، لكن دخوله السباق كان يتطلب تغييراً كبيراً في موقفه. كما أبدى لاعبان سابقان، هما ميكايل سيلفستر وديدييه دروغبا، اهتماماً محتملاً بالترشح، من دون أن تتطور هذه الأفكار إلى خطوات فعلية.

وفي تطور لافت، انضم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إلى الأصوات المطالبة بالتغيير في رئاسة الاتحاد الدولي، معتبراً أن هناك قناعة عامة بأن التغيير قد يكون ضرورياً.

وقال كلوب: «كنا نعتقد أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح بالفعل في جعلها أسوأ».

وأضاف: «إذا رحل السيد إنفانتينو، فسيكون من الرائع أن يتمكن الشخص التالي من أداء المهمة بصورة أفضل، لأنني أعتقد أن ذلك ممكن».

ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» والقرار المنتظر بشأن ديالو، في وقت لم يُحسم فيه بعد ما إذا كان دخوله السباق سيؤدي إلى انسحاب تاشيما أو استمرار أكثر من مرشح في مواجهة إنفانتينو.

ويُنتظر أن تتضح صورة المنافسة خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت الاتحادات الأوروبية ستنجح في الاتفاق على مرشح موحد لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة.

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