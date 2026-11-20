يواجه ماسيميليانو أليغري، مدرب نابولي، ضغوطاً متزايدة قبيل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه تورينو، السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المدرب المخضرم تعرض لانتقادات متزايدة بعدما اكتفى فريقه بتحقيق انتصار واحد في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، ليتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، متقدماً بمركز واحد ونقطة واحدة فقط على تورينو.

وتفاقمت الضغوط على أليغري عقب الخسارة القاسية أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 1-4 في دوري أبطال أوروبا مؤخراً، فيما ألغى المدرب مؤتمره الصحافي المعتاد قبل المباراة، الخميس، للمرة الثانية توالياً.

وتلقى نابولي ضربة إضافية، بعدما أعلن تعرض حارس مرماه أليكس ميريت لكسر في إحدى فقرات العمود الفقري خلال التدريبات هذا الأسبوع، ما يعني استمرار الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس تورينو السابق، في الدفاع عن مرمى الفريق.

في المقابل، يدخل تورينو المواجهة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات، بعدما أخفق في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري.

ويعرف إينياتسيو أباتي، مدرب تورينو، أليغري جيداً، بعدما لعب تحت قيادته في صفوف ميلان، كما لا تزال تجمعهما علاقة شخصية وثيقة؛ إذ يقيمان في المبنى السكني ذاته بمدينة ميلانو.

وقال أباتي خلال مؤتمر صحافي: «تربطني بأليغري علاقة خاصة، وتعلمت منه الكثير. إنه مدرب من الطراز الرفيع، ويتمتع بقدرات استثنائية على إدارة المباريات وقراءتها».

وأضاف: «أراه كثيراً لأننا نعيش في المبنى ذاته بمدينة ميلانو، ونتبادل الحديث من وقت إلى آخر».