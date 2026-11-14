رونالدينيو يستعد للعب مع رافينا الإيطالي

سيعود رونالدينيو بالزمن للوراء، الأحد، عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، في مباراة قمة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، وقد يحقق حلمه بهز الشباك مجدداً.

ووقع النجم البرازيلي الكبير والفائز بجائزة الكرة الذهبية عقداً مع نادي رافينا في يونيو (حزيران)، كما استحوذ على حصة في ملكية النادي، لكن الشكوك ظلت تحوم حول عودته للملاعب؛ حيث كان ظهوره الأخير مع فلومينينسي في 2015.

وكشف رافينا قبل 3 أسابيع عن أن لاعب برشلونة وميلان السابق سيعود للملاعب في مباراة الأحد على أرضه أمام منافسه المحلي فورلي.

وقال المدرب أندريا ماندورليني للصحافيين، الجمعة، إن رونالدينيو سيلعب أساسياً.

وأضاف ماندورليني: «سيلعب منذ البداية، لا شك في ذلك. ثم سنقرر معاً مدة مشاركته. إنه من أعظم لاعبي العصر الحديث، علينا تحقيق نتيجة إيجابية. نلعب دائماً بثلاثة مهاجمين، وسيكون هو أحدهم».

واستقبلت جماهير رافينا رونالدينيو (46 عاماً) بحفاوة في أغسطس (آب) الماضي، دون أن يلتزم بالعودة إلى الملاعب.

وعاد اللاعب الفائز بكأس العالم إلى إيطاليا الجمعة، وسيخوض حصة تدريبية واحدة فقط مع زملائه السبت، قبل أن يخوض أول مباراة له مع النادي.

وأُقيمت مدرجات مؤقتة في ملعب «برونو بينيلي» لاستيعاب الجماهير، وإذا ما كان هذا الظهور يُمثل بالفعل آخر ظهور لرونالدينيو، فقد يحظى بفرصة تسجيل هدفه الـ300 في مسيرته الاحترافية.

وقال رونالدينيو لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «سجلت هدفي الأول في إيطاليا في مباراة قمة»، في إشارة إلى هدفه الرسمي الأول بقميص ميلان، والذي جاء في شباك إنتر ميلان.

وأضاف: «كانت ليلة مميزة، وستظل عالقة في ذاكرة كل جماهير ميلان. حدث ذلك في 28 سبتمبر (أيلول) 2008، عندما سجلت هدفاً بضربة رأس وهو أمر لا أجيده. من يدري ربما أتمكن من تكرار ذلك الإنجاز غداً. العودة للملعب وعمري 46 عاماً أفضل خطوة في مسيرتي».

وسيلعب سيموني رابي إلى جوار اللاعب البرازيلي في هجوم رافينا، وفي مؤتمر صحافي الجمعة قال: «إنه في حال احتسبت ركلة جزاء لفريقه الأحد فإن رونالدينيو سيتولى تنفيذها».