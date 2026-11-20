أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، الجمعة، تمديد عقد مدربه توندا إيكرت حتى عام 2029، بعد أشهر من تورطه في فضيحة التجسس على تدريبات الفرق المنافسة، التي كلفت النادي فرصة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مستقبل إيكرت مع ساوثهامبتون محل شك، بعدما اعترف النادي بالتجسس على الحصص التدريبية لعدد من منافسيه الموسم الماضي، من بينهم ميدلزبره، الذي واجهه في نصف نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز.

وعلى أثر الفضيحة، استُبعد ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، من المباراة النهائية للتصفيات، ما حرمه من عائدات مالية بملايين الدولارات كان بإمكانه جنيها في حال الصعود.

كما فُرضت غرامة مالية على إيكرت، إلى جانب عقوبة إيقاف لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ، بسبب دوره في القضية.

ورغم ذلك، قررت إدارة ساوثهامبتون تجديد ثقتها بالمدرب البالغ 31 عاماً، في ظل عودة الفريق إلى دائرة المنافسة على الصعود هذا الموسم.

وقال يوهانس سبورس، المدير الرياضي لمجموعة ساوثهامبتون: «يتمتع توندا بموهبة كبيرة ودقة عالية وعقلية تحليلية متميزة، فضلاً عن امتلاكه الشخصية والحضور القيادي المطلوبين رغم صغر سنه. من الواضح تماماً أن هذا هو المكان المناسب له، وأنا سعيد للغاية لأنه يبادلنا هذا الشعور».

وكان إيكرت قد انتقل من تدريب فريق دون 21 عاماً بالنادي إلى قيادة الفريق الأول بصورة مؤقتة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، خلال فترة وصفها ساوثهامبتون بأنها شهدت «نجاحاً باهراً على أرض الملعب».

وإلى جانب بلوغ التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز، قاد إيكرت الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أطاح في طريقه بآرسنال، الذي توّج لاحقاً بلقب الدوري الممتاز.

غير أن النادي واجه أزمة حادة بعدما وجهت إليه رابطة الدوري الإنجليزي اتهامات بتصوير تدريبات ميدلزبره دون إذن، قبيل مواجهتهما في نصف نهائي التصفيات، التي حسمها ساوثهامبتون لصالحه ليصبح على بُعد مباراة واحدة من العودة إلى دوري الأضواء.

وتقرر استبعاد ساوثهامبتون من المباراة النهائية بعدما اعترف أيضاً بالتجسس على تدريبات أكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون في وقت سابق من الموسم، فيما فرضت الرابطة عقوبة إضافية بخصم أربع نقاط من رصيده في الموسم الحالي.

من جانبه، قال إيكرت عقب تجديد عقده: «كان صيفاً مليئاً بالتحديات لنا جميعاً، لكننا اتخذنا قراراً بالخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكاً».