أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه «يحب ويحتاج» إلى مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه لم يقدم أي ضمانات بشأن عودته إلى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة سيلتا فيغو، السبت، بعد انتهاء عقوبة إيقافه لأربع مباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فينيسيوس واجه انتقادات واسعة في إسبانيا هذا الموسم، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد في 12 مباراة مع ريال مدريد، قبل تعرضه للطرد إثر شد شعر أحد لاعبي فياريال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم تصب نتائج الفريق خلال فترة غياب اللاعب البرازيلي في مصلحته، إذ حقق ريال مدريد الفوز في المباريات الأربع التي غاب عنها بسبب الإيقاف، من بينها انتصاره على مضيفه برشلونة في مواجهة الكلاسيكو خلال الشهر الماضي.

لكن فينيسيوس (26 عاماً) أعاد التذكير بقدراته خلال فترة التوقف الدولي، بعدما سجل خمسة أهداف في مباراتين مع منتخب البرازيل، ما أثار تساؤلات بشأن عودته إلى التشكيلة الأساسية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مورينيو، الجمعة.

وقال مورينيو: «سواء بدأ المباراة أساسياً أو جلس على مقاعد البدلاء أو حتى في المدرجات، فإن ذلك لا يغير شيئاً. الأمر غريب، فقبل أسبوعين كان الجميع يتحدث عنه وكأنه يعاني مشكلة كبيرة، والآن، بعدما سجل تلك الأهداف، لا نتوقف عن الحديث بشأن مشاركته من عدمها».

وأضاف: «أعتقد أن الأمر مبالغ فيه. إنه لاعب استثنائي، ونحن نحبه ونحتاج إليه. لا أحد يحظى بمعاملة خاصة على حساب الآخرين هنا، ولا أحد يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية. الجميع يعمل من أجل الفريق. وهناك أيضاً رواية متداولة مفادها أنه يجب أن يرحل لأنه لا يشارك بالقدر الكافي».

وتابع: «يحتاج ريال مدريد إلى تشكيلة قوية، بحيث لا يضطر المدرب إلى القلق بشأن الإصابات».

وكان فينيسيوس قد تحدث خلال فترة التوقف الدولي عن الصعوبات التي واجهها مع ريال مدريد، مشيراً إلى تأثره بالخروج المبكر للمنتخب البرازيلي من كأس العالم، فضلاً عن التكهنات المحيطة بمستقبله وإمكانية رحيله عن ملعب «سانتياغو برنابيو».

وعلّق مورينيو على تلك التصريحات قائلاً: «إنه شاب جلس مع نفسه وراجع تصرفاته. ربما كان بإمكانه الاحتفاظ ببعض تلك التعليقات لنفسه، لكنني لا أحب انتقاد أي شخص لمجرد أنه يتحدث بصراحة».

وأضاف: «بدأ الشتاء الآن، ومعه تبدأ المرحلة الشاقة والحقيقية من الموسم، وهنا يستطيع فينيسيوس إحداث فارق كبير. يمكنه أن يكون حاسماً، فهو لاعب يحظى بمحبة جميع أفراد غرفة الملابس».

وتابع: «أحياناً يكون هناك لاعبون لا يحظون بمحبة زملائهم، ولا يشعر الآخرون بأنهم جزء حقيقي من المجموعة، لكن فينيسيوس على النقيض تماماً».

ويدخل ريال مدريد منافسات نهاية الأسبوع متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه برشلونة، متصدر الترتيب، مع فرصة لمعادلة رصيده مؤقتاً، لكن مورينيو حذّر من الاستهانة بسيلتا فيغو، صاحب المركز الحادي عشر.

وقال المدرب البرتغالي: «سيلتا فريق أفضل بكثير مما يوحي به رصيده من النقاط. سبق أن تغلب علينا الموسم الماضي، كما أنه يشارك في المسابقات الأوروبية، وربما كلفته تلك المشاركة خسارة بعض النقاط، لكن هذا العامل لن يكون مؤثراً في مواجهة السبت».