أجرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سلسلة من المحادثات والاجتماعات السرية مع أفراد من عائلة كوشنر، استمرت نحو 10 أشهر، قبل الكشف عن خطة بيع حصة تبلغ 20 في المائة من بطولة كأس العالم، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لسجلات حصلت عليها صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وتعود الاتصالات، بحسب السجلات، إلى منتصف سبتمبر (أيلول) 2025، عندما بدأت المناقشات في مدينة زيوريخ السويسرية، قبل أن يعقد إنفانتينو اجتماعاً في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه بمكتب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتبع ذلك مزيد من الاجتماعات مع شقيقه جوشوا كوشنر، الذي أصبح لاحقاً المستثمر الرئيسي في المشروع، إلى جانب ما لا يقل عن 10 لقاءات أخرى مع أفراد من العائلة أو مقربين منها خلال الأشهر التالية.

وتكشف هذه المعطيات عن اتصالات مكثفة جرت بعيداً عن عدد من كبار مسؤولي «فيفا»، في وقت كانت فيه الخطة الاستثمارية المعروفة باسم «فيفا فورورد إنتربرايز» تتبلور، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل أروقة الاتحاد الدولي.

ورغم تأكيد شخصيات مرتبطة بالمشروع أن جاريد كوشنر لم يكن طرفاً في الصفقة، فإن السجلات التي اطلعت عليها «التلغراف» تظهر تكرار التواصل بين إنفانتينو وشقيقه جوشوا، فضلاً عن عقد اجتماعات عدة في مكتب جاريد كوشنر، من دون أن يتضح ما إذا كان قد حضرها شخصياً.

وكان جوشوا كوشنر، الذي تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، قد برز لاحقاً بوصفه المستثمر الرئيسي في المشروع عبر شركته «ثرايف كابيتال»، فيما تولى بنك «جي بي مورغان» تقديم المشورة لـ«فيفا» بشأن الصفقة. وكان المقترح يقضي ببيع حصة تبلغ 20 في المائة من البطولة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بسبب طبيعة المشروع وحجم الأموال المرتبطة به.

ولم يبدأ عدد من كبار مسؤولي «فيفا» الاطلاع على المقترح إلا في 18 يوليو (تموز)، خلال اجتماع عقد في فندق والدورف أستوريا بمدينة نيويورك، عشية نهائي كأس العالم. وحتى ذلك الوقت، لم يكن كثير من أعضاء مجلس «فيفا» على علم بالخطة، ومن بينهم رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتسربت تفاصيل المشروع إلى صحيفة «تايمز» البريطانية في 28 يوليو، قبل يومين تقريباً من الإعلان الذي كان مخططاً له، ليؤكد «فيفا» لاحقاً أن شركة «ثرايف كابيتال» التابعة لجوشوا كوشنر ستكون المستثمر الرئيسي، وأن بنك «جي بي مورغان» يقدم المشورة المالية. لكن الاتحاد الدولي تراجع عن المشروع بعد موجة غضب وانتقادات دولية.

وتشير السجلات إلى أن الاجتماع الذي عقد في نوفمبر 2025 بمكتب جاريد كوشنر أعقبه اتصال عبر الفيديو في 8 ديسمبر (كانون الأول)، شارك فيه إنفانتينو وجوشوا كوشنر وغريغ مافي، الرئيس السابق لشركة «ليبرتي ميديا»، الذي سبق أن قاد عملية الاستحواذ على بطولة العالم للفورمولا 1 مقابل 4.4 مليار دولار، وكان يقدم المشورة بشأن المشروع.

قال جوشوا كوشنر إن شركته لا تزال مقتنعة بالدوافع التي وقفت وراء المشروع (رويترز)

كما عقد إنفانتينو اجتماعاً آخر في 14 يناير (كانون الثاني)، قبل أن يجري اتصالاً جديداً مع جوشوا كوشنر في 21 مارس (آذار)، واستمرت اللقاءات خلال الربيع والصيف، مع تكثيف الاتصالات في مايو (أيار)، بما في ذلك التواصل مع مسؤولي بنك «جي بي مورغان».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد اتهم جوشوا كوشنر بمناقشة المشروع مع إنفانتينو على مدى «نحو عام» قبل توقيع وثيقة الشروط الأولية للصفقة. كما أشار في وثائق قضائية إلى أن رئيس «فيفا» اختار بشكل منفرد شركة «ثرايف إترنال»، الذراع الاستثمارية التي يسيطر عليها كوشنر، لقيادة مجموعة المستثمرين.

وتحاول «يويفا» الحصول على وثائق تتعلق بالمشروع من جوشوا كوشنر وبنك «جي بي مورغان» عبر المحاكم الأميركية في نيويورك، بهدف كشف تفاصيل المفاوضات والجهات التي شاركت فيها. وكان «فيفا» قد أخفق الأسبوع الماضي في مسعاه للتدخل في تلك الإجراءات القضائية.

وفي المقابل، قال جوشوا كوشنر إن شركته لا تزال مقتنعة بالدوافع التي وقفت وراء المشروع، لكنها لم تدرك حجم التعقيدات السياسية داخل كرة القدم العالمية، مضيفاً أن «ثرايف» تمتلك سجلاً طويلاً في العمل مع مختلف الأطراف، وأنها لم تكن لتشارك في المشروع لو أدركت المسار الذي ستؤول إليه الأمور.

وكان «فيفا» قد أعلن قبل أسبوعين استعداده لإتاحة الوثائق المتعلقة بالمشروع أمام أعضاء مجلسه، شريطة سفرهم إلى زيوريخ للاطلاع عليها، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مستوى الشفافية في التعامل مع القضية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس (آذار) المقبل، وسط غياب منافسين معلنين قادرين على تهديد فرص إعادة انتخابه. غير أن الضغوط السياسية والقانونية تتزايد عليه، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما قد يترتب عليه من توسيع التحقيقات المتعلقة بعلاقاته مع ترمب.

وبحسب «التلغراف»، من المتوقع أن تصدر مذكرات استدعاء من الكونغرس الأميركي في يناير المقبل لتوسيع التحقيقات بشأن صلات رئيس «فيفا» بالرئيس الأميركي، فيما أبدى مدعون اتحاديون اهتماماً أيضاً بأموره المالية، عقب مطالبات من مبلغين عن مخالفات بفتح تحقيقات بشأنها.

وكانت العلاقة بين إنفانتينو وترمب قد خضعت لتدقيق متزايد منذ الصيف الماضي، خصوصاً مع التقارب الواضح بين الرجلين، ومنح رئيس «فيفا» الرئيس الأميركي جائزة السلام المستحدثة من الاتحاد الدولي قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم.