بعد بداية موسم مخيبة للآمال وابتعاده عن مستواه المعهود، يتطلع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، لدى عودته من الإيقاف أمام سلتا فيغو، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما خرج عن صمته خلال فترة التوقف الدولي وكشف عن أسباب تراجع مستواه.

ويواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معضلة منذ بداية الموسم، في ظل وفرة النجوم في صفوف النادي الملكي وصعوبة اختيار تشكيلته الأساسية، ليجد نفسه مجدداً أمام اختبار صعب، فهل يجازف المدرب، الذي قادت قراراته الجريئة الفريق إلى ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بالإخلال بتوازن تشكيلته من أجل إعادة فينيسيوس إليها؟

وستقدم مواجهة سلتا فيغو، صاحب المركز الحادي عشر، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، إجابة أولية عن هذا التساؤل، في وقت يواصل فيه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، ملاحقة غريمه برشلونة المتصدر بفارق ثلاث نقاط، والذي يستضيف بدوره فياريال الثامن، الأحد.

وفي ظل المنافسة المتزايدة من الجناح الإيفواري الشاب يان ديومانديه، يعود فينيسيوس إلى صفوف الفريق الملكي بعدما استنفد عقوبة إيقافه لأربع مباريات، إثر طرده خلال مواجهة فياريال، وبعدما كشف خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البرازيلي عن أسباب بدايته المتعثرة هذا الموسم.

وقال المهاجم البالغ 26 عاماً: «أعتقد أنني لم أستعد بالقدر الكافي بعد كأس العالم؛ فتأثير هذه البطولة كبير جداً على جميع البرازيليين... لم نكن نتوقع الخروج في مرحلة مبكرة كهذه».

وأضاف صاحب القميص رقم 7 في ريال مدريد: «استغللت العطلة للاستمتاع والراحة والاسترخاء وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي. ونتيجةً لذلك؛ تدربت بمعدل أقل مقارنةً بالسنوات الأخيرة».

وأوضح فينيسيوس أن التكهنات بشأن مستقبله أثقلت كاهله، مشيراً إلى صعوبة الحفاظ على الأداء في أعلى المستويات لفترات طويلة، وهو أمر لم ينجح فيه، حسب تعبيره، سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتابع: «أنا إنسان، وكثيراً ما أرتكب الأخطاء، لكنني أسعى دائماً إلى تطوير نفسي».

غير أن هذه التبريرات لم تلقَ اقتناعاً كاملاً لدى مسؤولي ريال مدريد، الذين يؤكدون عدم تلقي النادي أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، رغم الحديث عن اهتمام آرسنال الإنجليزي بضمه، قبل أن ينتهي المطاف بالبرازيلي إلى تمديد عقده مع النادي الملكي حتى عام 2032.

وعلى أرض الملعب، استعاد فينيسيوس ابتسامته خلال فترة التوقف الدولي، بعدما سجل خمسة أهداف في مباراتين وديتين، شهدتا خسارة البرازيل أمام اليابان 2 -3 وفوزها الكاسح على سنغافورة 7 -0، وهي حصيلة تفوق بأربعة أهداف مجموع ما سجله بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم.

لكن النجم البرازيلي سيكون مُطالباً بتقديم المزيد لإقناع مورينيو بأحقيته في استعادة مكانه الأساسي، خصوصاً أن المدرب البرتغالي، رغم دفاعه عنه حتى الآن، أكد أنه لا يوجد لاعب «لا يُمس» في تشكيلته.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، لم يتقبل فينيسيوس تراجع مكانته تدريجياً داخل الفريق؛ وهو ما أسهم في تسريع نهاية مشروع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي وجد نفسه في نهاية المطاف من دون مساندة لاعبيه، قبل إقالته مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى استعداد فينيسيوس لتقبّل الوضع هذه المرة، في حال واصل ريال مدريد تقديم مستويات أفضل في غيابه، واستمر ديومانديه في التألق على الجهة اليسرى، على أن تحمل مواجهة السبت في «سانتياغو برنابيو» المؤشرات الأولى للإجابة.