دخلت معركة رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرحلة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختيار رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، لخوض المنافسة أمام الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، في الانتخابات المقررة خلال مارس (آذار) المقبل، والتي يسعى من خلالها الأخير إلى الفوز بولاية رابعة.

وجاء الإعلان الأوروبي قبل أقل من 48 ساعة على إغلاق باب الترشح، بعدما حصل ديالو على دعم بالإجماع من اللجنة التنفيذية لـ«يويفا»، في خطوة بدت بمثابة تحرك متأخر لمواجهة نفوذ إنفانتينو، الذي يتولى رئاسة «فيفا» منذ عام 2016.

وكانت شخصيات بارزة في كرة القدم الأوروبية تأمل في إقناع الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، بالترشح لمنافسة رئيسه، باعتباره شخصية تحظى بمصداقية وقدرة على توحيد المعارضين. لكن مدرب آرسنال السابق قرر عدم خوض السباق، ما دفع «يويفا» إلى البحث عن مرشح بديل، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

ولا يُعدّ ديالو، الذي يعمل في الإدارة الرياضية الفرنسية منذ عام 1992 وتولى رئاسة الاتحاد الفرنسي عام 2023، اسماً واسع الشهرة على الساحة الدولية، لكنه سبق أن وجّه انتقادات حادة إلى إنفانتينو، واتهمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضرار بصورة كرة القدم ووحدتها، معتبراً أن الثقة قد تضررت بسبب خطة بيع حصص في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، عبر مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز».

وقالت نائبة رئيس «يويفا» لورا ماكاليستر، إن ديالو يمتلك القدرة على إحداث إصلاحات حقيقية ومستدامة في إدارة كرة القدم، مشيرة إلى أنه يتمتع بالنزاهة والخبرة الإدارية والمعرفة بطبيعة اللعبة، مؤكدة أن الحملة الأوروبية تستهدف تغيير آليات الحوكمة، وليس مجرد استبدال رئيس بآخر.

لكن اختيار ديالو أثار تساؤلات داخل الأوساط الأوروبية بشأن فرصه الفعلية؛ إذ أفادت مصادر في اتحادات وطنية أوروبية بأن البحث عن مرشح توافقي جاء متأخراً، وأن بعض المسؤولين لم يعلموا باحتمال ترشحه إلا خلال الأيام الأخيرة. كما أبدى بعضهم تحفظات على قدرته على منافسة إنفانتينو، معتبرين أنه لا يمتلك الثقل الكافي على المستوى الدولي.

​ ديالو سيكون المنافس الأكثر قدرة على اختبار قوة قاعدة إنفانتينو الانتخابية (إ.ب.أ)

وتكمن إحدى المشكلات أمام المرشح الفرنسي في عدم وضوح حجم الدعم الذي سيحصل عليه داخل القارة الأوروبية، التي تضم 55 اتحاداً وطنياً، فضلاً عن مخاوف من تشتت أصوات المعارضين لإنفانتينو في ظل وجود مرشحين آخرين، بينهم الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، والمدافع السابق لتوتنهام رامون فيغا.

وفي المقابل، لا يزال إنفانتينو المرشح الأوفر حظاً للفوز بأغلبية أصوات الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا»؛ إذ يُعتقد أنه يحظى بدعم غالبية اتحادات أفريقيا الـ54 وآسيا الـ47 وأميركا الجنوبية الـ10.

وتعزز موقفه خلال الأشهر الماضية بعدما تراجعت حدة المعارضة الأوروبية، خصوصاً عقب إلغاء «يويفا» تهديده بمقاطعة مسابقات «فيفا»، وقرار عدد من الشخصيات التي كان يُنظر إليها بوصفها منافسة محتملة، عدم خوض الانتخابات، من بينها رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتالياني. كما اختار رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين، الترشح لولاية رابعة في منصبه بدلاً من مواجهة إنفانتينو مباشرة.

واستفاد رئيس «فيفا» من موقعه الحالي لتعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية حول العالم، كما أعلن عن مقترح لزيادة المبالغ المخصصة لتطوير كرة القدم عالمياً بنحو 2.6 مليار جنيه إسترليني، في خطوة عززت فرصه الانتخابية. وشكل تحول رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى تأييده، دفعة إضافية لحملته.

ورغم ذلك، لا تزال هناك ملفات قد تشكل مصدر ضغط على إنفانتينو قبل الانتخابات؛ أبرزها التحركات القانونية التي يقودها «يويفا» في الولايات المتحدة، والتي تتضمن مستندات تتعلق باحتمال تقديم شكوى جنائية ضده في سويسرا على خلفية مزاعم بسوء الإدارة المالية المرتبطة بمشروع بيع حصص «فيفا».

كما قد تتزايد الضغوط الأميركية على رئيس الاتحاد الدولي، بعدما فتح ديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب تحقيقاً بشأن علاقاته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت متحدثة باسم اللجنة قد انتقدت في سبتمبر الماضي، ما وصفته بعدم تعاون إنفانتينو و«فيفا» بصورة كافية مع التحقيق، فيما قد تمنح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة الديمقراطيين صلاحيات إضافية للحصول على وثائق أو استدعاء شخصيات للإدلاء بشهاداتها.

وفي سياق متصل، وافق «فيفا» على إتاحة وثائق رئيسية تتعلق بمشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» لأعضاء مجلسه، لكن الاطلاع عليها سيكون في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ السويسرية، ووفق ضوابط مشددة، وهو ما يأمل منتقدو إنفانتينو في أن يكشف تفاصيل إضافية قد تؤثر في موقفه الانتخابي.

ومن بين السيناريوهات التي قد تعقد مساعي إنفانتينو للفوز بولاية جديدة، مسألة قانونية تتعلق بأهليته للترشح من الأساس؛ إذ يرى المحامي البرتغالي ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في «فيفا»، أن لوائح الاتحاد تحدد الولايات الرئاسية بثلاث فقط، وبالتالي لا ينبغي السماح لإنفانتينو بخوض الانتخابات المقبلة.

وتعود هذه الإشكالية إلى قرار مجلس «فيفا» عام 2022، عدم احتساب الفترة التي قضاها إنفانتينو بين عامي 2016 و2019 ضمن ولاياته، باعتباره أكمل المدة المتبقية لسلفه سيب بلاتر بعد استقالته. غير أن الطعن في هذا القرار يتطلب تحركاً من أحد الاتحادات الوطنية أو الاتحادات القارية أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وكان مدرب المنتخب الألماني يورغن كلوب، من أبرز الشخصيات التي انتقدت استمرار إنفانتينو؛ إذ قال هذا الأسبوع إن الرأي السائد يتمثل في أن التغيير سيكون أمراً منطقياً. ومع ذلك، تبدو فرص الرئيس الحالي قوية في ظل شبكة الدعم التي بناها خلال السنوات الماضية.

وبحسب «بي بي سي»، فإن ديالو سيكون المنافس الأكثر قدرة على اختبار قوة قاعدة إنفانتينو الانتخابية، رغم أن المهمة تبدو معقدة أمامه، خصوصاً مع احتمال انقسام أصوات المعارضين بين أكثر من مرشح. وكان ديالو قد أشاد بإنفانتينو خلال زيارة الأخير إلى باريس في مارس الماضي، لكن الخلافات التي ظهرت لاحقاً بشأن إدارة الاتحاد الدولي غيّرت طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وبينما يسعى ديالو إلى تحويل المعارضة الأوروبية إلى جبهة انتخابية قادرة على إحداث تغيير، يبدو إنفانتينو أقرب إلى الاحتفاظ بمنصبه، في سباق لا تزال بعض أوراقه القانونية والسياسية مفتوحة قبل موعد الحسم في مارس المقبل.