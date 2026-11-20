تواصل إسرائيل، التصعيد في قطاع غزة؛ ما تسبب بوقوع ضحايا جدد إثر سلسلة غارات وقعت في مناطق متفرقة، وذلك على وقع ادعاءات جديدة تتهم حركة «حماس» بمواصلة تعزيز سيطرتها العسكرية والحكومية، والتخطيط لهجمات جديدة.

وبشكل مفاجئ، حاصرت القوات الإسرائيلية، بسيطرة نارية، ظهر الجمعة، حارة القساطنة المكتظة بالسكان، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بعدما توغلت بجوارها في قرية المصدر وجنوب المخيم، وسط إطلاق نار وعمليات تجريف واسعة.

وأصيب ما لا يقل عن 7 فلسطينيين إثر القصف المدفعي وإطلاق النار من قناصة وبشكل عشوائي من الآليات والمسيَّرات، حيث وُصفت جروح بعض المصابين بأنها حرجة، من بينهم سيدة ونجلها بعد سقوط قذيفة في شقة سكنية للعائلة.

جنازة جماعية لـ70 شخصاً جمع الدفاع المدني جثامينهم من تحت الأنقاض في أنحاء عدة شمال قطاع غزة 14 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)

ونفذت القوات الإسرائيلية البرية عمليتها، في المناطق نفسها التي تسللت إليها العصابات المسلحة أكثر من مرة في الأيام الماضية، وقامت بعمليات تمشيط واسعة وداهمت المنازل للتأكد من عدم وجود كمائن من قِبل نشطاء «حماس» في المنطقة، وحققت مع بعض السكان ميدانياً قبل أن تفرج عنهم.

وتزامنت هذه العملية، مع سلسلة غارات جوية، حيث أصيب ظهراً 3 أشخاص في غارة استهدفت خيمة للنازحين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع. سبقتها غارة أخرى استهدفت ناشطاً ميدانياً من «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس» في حي الصبرة جنوب مدينة غزة؛ ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، إلى جانب آخرين كانوا يسيرون في الشارع عند الاستهداف.

وقُتل بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، مسن فلسطيني في غارة استهدفته بشكل مباشر في مخيم النصيرات. وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط»، إن الهجوم استهدف دياب راضي، صاحب محل صرافة كان تعرّض لقصف سابق، كما أن نجله قُتل في غارة قبل أكثر من عام. ولم تحدد المصادر فيما إذا كان راضي على علاقة بحركة «حماس»، خاصةً وأن إسرائيل تلاحق في الآونة الأخيرة العديد من الصرافين والتجار بحجة العمل لصالح الحركة، ونقل أموال إليها من الخارج تقدر بملايين الدولارات.

تراكتور يعمل على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة الخميس (رويترز)

وتزامنت تلك الغارة مع أخرى استهدفت فلسطينيين كانا يسيران في حي الدرج شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى إصابتهما ومواطنين آخرين، حيث وصفت جروح أحدهم بالخطيرة. بينما أوضح مصدر ميداني آخر، أن الهجوم استهدف ناشطاً ميدانياً في «كتائب القسام».

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف كبيرة خلال فجر ونهار الجمعة، كما ألقت طائرات مسيَّرة صناديق مفخخة في مناطق عدة من القطاع.

وفي ساعات مساء الخميس، قُتل أحد نشطاء «كتائب القسام» في غارة استهدفت خيمة بمحيط منطقة السرايا وسط مدينة غزة، في حين قتل فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

تصعيد إعلامي

ويتواصل التصعيد الميداني، مع تصعيد إعلامي إسرائيلي لافت للانتباه، يعكس ما يجري على الميدان، بدعوى أن «حماس» تستمر في تعزيز قوتها وحضورها وسيطرتها على المناطق التي لا توجد فيها القوات الإسرائيلية والتي تسيطر على نحو أكثر من 65 في المائة من مساحة القطاع.

مبانٍ مهدمة في غزة كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود يوم الخميس (رويترز)

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، الجمعة، أن «حماس» لا تزال تعمل على استعادة حكمها في القطاع، وتعمل على توسيع نفوذها ضمن نشاط ممنهج تقوم به، وهو ما ينفي السردية الأمنية الإسرائيلية التي تتحدث عن تعرض الحركة لضربات تضررت بشدة بفعلها، ولكن تبين أنها ما زالت بعيدة عن الانهيار. كما تقول الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن بيانات لديها تظهر أن «حماس» أعادت نشاط وعمل 22 بلدية من أصل 25 كانت تعمل في قطاع غزة، في حين استأنفت جميع الوزارات الحكومية التابعة لها والبالغ عددها 17 وزارة، عملها، في حين تضم 50 ألف موظف في أجهزتها الحكومية، و30 ألف يخدمون في «كتائب القسام». مشيرةً إلى أنها تعمل على تجنيد عناصر جديدة لصالحها.

أضافت أن «حماس» اتخذت خطوات تتعلق باستعادة السيطرة الاقتصادية على القطاع، منها إنشاء لجنة مالية خاصة مهمتها تحصيل الضرائب من التجار ورجال الأعمال بأثر رجعي، بما في ذلك عن فترة الحرب. مدعيةً أن جهات أمنية تتبع لها تستدعي التجار والشركات التي تشارك في إدخال البضائع وتطالبهم بدفع مالية طائلة مقابل أنشطتهم.

وتشير الصحيفة إلى أن «حماس» تسعى لتوسيع نطاق تحصيل الأموال النقدية من خلال إلزام الشركات باستخدامه، في محاولة لاستعادة السيطرة على النشاط الاقتصادي الخاص، وخلق مصادر دخل تمكنها من مواصلة عملها.

فلسطيني يجلس بجوار مبنى مدمر عقب عملية للجيش الإسرائيلي بوسط قطاع غزة الخميس (رويترز)

ونشرت الصحيفة العبرية مزاعم عديدة بحق «حماس»، منها ما يتعلق بالمستشفيات وغيرها. وهو أمر ما نفته الحركة كثيراً، بما في ذلك ما يتعلق بتحصيل الضرائب.

وقالت: «الصورة العامة معقدة، فمن جهة، تكبَّدت (حماس) خسائر فادحة خلال سنوات الحرب الثلاث، وفقدت بنيتها التحتية، وكادت أن تفكك بالكامل من هيكليتها العسكرية التي كانت قائمة عشية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتواجه واقعاً من الدمار الواسع النطاق في قطاع غزة. لكن من جهة أخرى، تعمل على إعادة تنشيط البلديات والوزارات الحكومية والأجهزة الأمنية والنظام الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تسعى إلى توسيع نطاق تجنيد النشطاء والحفاظ على نفوذها على السكان».

وأضافت أن «(حماس) عام 2026 ليست هي نفسها التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر، لكن البيانات تشير إلى أنها ما زالت بعيدة كل البعد عن الانهيار، وما دام لم تتشكل حكومة بديلة فعالة في قطاع غزة، ستواصل الحركة ملء الفراغ، وإعادة بناء سيطرتها، ومحاولة تحويل بقائها العسكري والتنظيمي وسيلةً لإعادة الحكم».

كما ذكرت «القناة 12» العبرية، أن «حماس» تقوم بتجديد الأنفاق بالقرب من «الخط الأصفر» وتركيب كاميرات لمواجهة قوات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وتنفيذ هجمات. وقال ضابط كبير في القيادة الجنوبية الإسرائيلية: «نحن ندمر الأنفاق أيضاً سواء داخل أو خارج الخط الأصفر، ونعمل على تصفية المسلحين على جميع المستويات؛ بهدف إضعاف (حماس)».

وأبدى ضباط كبار استياءهم من الواقع الأمني الحالي الذي لم يحسم المشهد أمام «حماس»، وشددوا على أهمية اتخاذ قرار بما لا يسمح للحركة باستغلال فترة التوتر وإعادة بناء قدراتها.

وتنفي «حماس» كثيراً التقارير الإعلامية الإسرائيلية المتعلقة بذلك، وتتهم حكومة بنيامين نتنياهو بتعطيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدةً التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك ترتيبات السلاح، بالتزامن مع التزام إسرائيل بما يقع على عاتقها.