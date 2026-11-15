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الرياضة رياضة عالمية

رونالدينيو يعود للملاعب في سن الـ46 بقميص رافينا الإيطالي

النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)
النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)
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رونالدينيو يعود للملاعب في سن الـ46 بقميص رافينا الإيطالي

النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)
النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)

عاد النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو مجدداً إلى الملاعب بمشاركته أساسياً مع نادي رافينا في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وأحدث رونالدينيو (46 عاماً) ضجة واسعة في عالم كرة القدم بعودته رسمياً إلى الملاعب. وعُرف رونالدينيو بفضل تميزه الشديد ومهاراته الواسعة في المراوغة، وكان تجسيداً لمفهوم «الكرة الممتعة» بفضل أسلوبه ومهاراته التي كانت تبدو مستحيلة.

واشتهر النجم البرازيلي أيضاً بابتسامة لم تفارق وجهه يوماً ما، ليستحوذ على قلوب عشاق كرة القدم في العالم، خاصة خلال تألقه بقميص نادي برشلونة الإسباني.

وتُوج رونالدينيو، المولود في بورتو أليغري، بعدد من الألقاب البارزة في مسيرته مثل مونديال مع البرازيل في عام 2002، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، وكوبا أميركا، وجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم لعام 2005.

ويلعب رافينا على أرضه ضد فريق فورلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، والتي انتهت بفوز رافينا بهدفين نظيفين.

وشارك رونالدينيو في الشوط الأول كاملاً، والذي شهد تقدم رافينا بهدف لاعبه المخضرم جوليو دوناتي، قبل أن يضيف سيمون رابي الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد رافينا إلى 32 نقطة في المركز الثاني خلف سبيزيا المتصدر بـ38 نقطة، في حين بقى فورلي بالمركز الخامس عشر بخمس عشرة نقطة.

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الرياضة رياضة عالمية

لويس غارسيا: ديربي الأندلس هو «ديربي الديربيات»

لويس غارسيا بلازا مدرب إشبيلية (إ.ب.أ)
لويس غارسيا بلازا مدرب إشبيلية (إ.ب.أ)
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لويس غارسيا: ديربي الأندلس هو «ديربي الديربيات»

لويس غارسيا بلازا مدرب إشبيلية (إ.ب.أ)
لويس غارسيا بلازا مدرب إشبيلية (إ.ب.أ)

تحدث لويس غارسيا بلازا مدرب إشبيلية عن استعدادات فريقه لمباراة ديربي إشبيلية، وكذلك الوضع الحالي للنادي الأندلسي.

وقال غارسيا في مقابلة مع إذاعة «آر إن إي» الإسبانية: «المدينة تعيش بالفعل أجواء الديربي، نشعر بذلك، إنه ديربي الديربيات، ولكن الفريقين يعيشان وضعاً غريباً في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين، لانضمامهم للمنتخبات الوطنية».

وأوضح: «بعض اللاعبين سيصل يوم الجمعة؛ أي قبل المباراة بيوم، في حين ستصل دفعة أخرى يوم الخميس؛ لذا ستكون الاستعدادات مختلفة، وأتطلع بشغف كبير لهذه المباراة، والفوز بها».

وأشاد بلازا بمنافسه في الديربي، مضيفاً: «بيتيس يقدم موسماً استثنائياً، ويضم لاعبين مميزين بقدرات فردية رائعة، ويلعبون بطريقة الفرق الكبرى، لامتلاكهم عناصر مميزة هجومياً مثل عبد الصمد الزلزولي وإيسكو وغيرهما بخلاف عناصر جيدة على مقاعد البدلاء».

وشدد على أنهم «سنبذل قصارى جهدنا، وسنحاول استغلال سلاح دعم جماهيرنا واللعب على أرضنا، ولدينا فرصة لتحقيق الفوز».

وبالاستفسار عن رؤيته للدوري الإسباني بشكل عام، قال مدرب إشبيلية: «الأندية الثلاثة الكبيرة تحافظ على قوتها، وببعض الحسابات التي أجريتها ربما تنهي الموسم برصيد 90 نقطة». وأردف: «هناك فجوة كبيرة، فالمنافسة قوية ومطلقة بين فريقين، خلفهما بمسافة قليلة أتلتيكو مدريد الذي يبتعد بفارق شاسع عن رابع جدول الترتيب، وبعد ذلك تأتي أندية أخرى: بيتيس، وفياريال، وأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد، والبقية في مستويات أدنى، مما يجعل أجواء الدوري الإسباني مملة». واستدرك: «ولكن لا أعذار، علينا إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، وهنا ستكون المنافسة شرسة، وطموحات الأندية سترتفع».

وختم تصريحاته بقوله: «نأمل أن نتمكن من المشاركة في البطولات الأوروبية، والاستفادة من ثمرة عملنا، مع التأكيد أن المنافسة في ثلاث بطولات مختلفة تبقى أمراً صعباً، وتحتاج قائمة كبيرة من اللاعبين، لكن الوصول لمستوى البطولات الأوروبية يؤكد أننا نقدم موسماً رائعاً».

ويحتل إشبيلية المركز السادس بـ18 نقطة، في حين يقدم بيتيس موسماً رائعاً ويحتل المركز الرابع بـ26 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد، وأربع نقاط خلف ريال مدريد.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

رونالدينيو يعود للملاعب في سن الـ46 بقميص رافينا الإيطالي

النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)
النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)
TT
TT

رونالدينيو يعود للملاعب في سن الـ46 بقميص رافينا الإيطالي

النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)
النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو شارك مع رافينا ضد فورلي (نادي رافينا)

عاد النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو غاوتشو مجدداً إلى الملاعب بمشاركته أساسياً مع نادي رافينا في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

وأحدث رونالدينيو (46 عاماً) ضجة واسعة في عالم كرة القدم بعودته رسمياً إلى الملاعب. وعُرف رونالدينيو بفضل تميزه الشديد ومهاراته الواسعة في المراوغة، وكان تجسيداً لمفهوم «الكرة الممتعة» بفضل أسلوبه ومهاراته التي كانت تبدو مستحيلة.

واشتهر النجم البرازيلي أيضاً بابتسامة لم تفارق وجهه يوماً ما، ليستحوذ على قلوب عشاق كرة القدم في العالم، خاصة خلال تألقه بقميص نادي برشلونة الإسباني.

وتُوج رونالدينيو، المولود في بورتو أليغري، بعدد من الألقاب البارزة في مسيرته مثل مونديال مع البرازيل في عام 2002، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، وكوبا أميركا، وجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم لعام 2005.

ويلعب رافينا على أرضه ضد فريق فورلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، والتي انتهت بفوز رافينا بهدفين نظيفين.

وشارك رونالدينيو في الشوط الأول كاملاً، والذي شهد تقدم رافينا بهدف لاعبه المخضرم جوليو دوناتي، قبل أن يضيف سيمون رابي الهدف الثاني في الشوط الثاني، ليرتفع رصيد رافينا إلى 32 نقطة في المركز الثاني خلف سبيزيا المتصدر بـ38 نقطة، في حين بقى فورلي بالمركز الخامس عشر بخمس عشرة نقطة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي رياضية برازيلية إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«ختامية تنس الرجال»: زفيريف يستهل مشواره بفوز سهل على جودار

الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في تورينو (أ.ف.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في تورينو (أ.ف.ب)
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«ختامية تنس الرجال»: زفيريف يستهل مشواره بفوز سهل على جودار

الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في تورينو (أ.ف.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يتألق في تورينو (أ.ف.ب)

في ظل سعيه لتتويج أفضل عام في مسيرته الرياضية بلقب كبير آخر، استهل النجم الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، مشاركته في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس هذا الموسم بقوة.

وافتتح زفيريف مشواره في المسابقة، التي تقام بمدينة تورينو الإيطالية، بالفوز على النجم الإسباني الصاعد رافاييل جودار بنتيجة 6 - 4 و6 – 4، الأحد، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بالبطولة (مجموعة جون ماكنرو).

وكان زفيريف أحرز أول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) هذا العام، كما ارتقى لصدارة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته.

ويتطلع اللاعب الألماني لحصد لقبه الثالث في البطولة الختامية، بعد أن توج بطلاً لها في عامي 2018 و2021.

وقال زفيريف: «لقد كان عاماً جيداً للغاية بالنسبة لي، فقد حققت فيه الكثير من الأهداف التي كنت أطمح إليها. لكن المشاركة هنا أمر لا ينبغي أبداً اعتباره أمراً مضموناً أو مسلماً به».

يذكر أن جودار (20 عاماً) هو أول لاعب يتأهل للبطولة الختامية في الموسم ذاته الذي شهد ظهوره الأول على مستوى بطولات المحترفين.

وفرض زفيريف، الذي يبلغ طوله 98.‏1 متر، سيطرته على اللقاء بفضل إرسالاته القوية، حيث نجح في تسجيل 10 إرسالات ساحقة على الأرضية الصلبة السريعة داخل القاعة، كما واصل الضغط باستمرار على إرسالات جودار.

وجاء هذا الأداء مقنعاً للغاية لزفيريف، خاصة أنه دخل البطولة بعد خسارتين متتاليتين، إحداهما كانت أمام الإيطالي لورينزو موسيتي بمجموعتين نظيفتين في أول مباراة يخوضها وهو في صدارة التصنيف العالمي.

ولم يواجه زفيريف أي صعوبات تذكر في اللقاء، باستثناء لحظة واحدة عندما واجه فرصتين لكسر إرساله بينما كان يحاول حسم المجموعة الأولى لمصلحته، حيث نجح في تسجيل إرسال ساحق في الفرصة الأولى، ثم قام بتسديدة إرسال قوية لم يتمكن خصمه من ردها في الفرصة الثانية، قبل أن يضيف إرسالاً ساحقاً آخر ليحسم المجموعة لصالحه.

وأضاف زفيريف: «بدء البطولة بفوز بتلك النتيجة هو أمر رائع للغاية. ومع ذلك، أعتقد أن هناك الكثير من الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى تحسين، فلم تكن المباراة مثالية تماماً».

وفي وقت لاحق من مساء الأحد ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي الأميركي بن شيلتون، وصيف بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، بنظيره الفرنسي آرثر فيس، في حين تنطلق منافسات المجموعة الأخرى (مجموعة إيفان لندل) الاثنين بمواجهة تجمع بين الإسباني كارلوس ألكاراس مع الأميركي فرانسيس تيافو، في حين يلعب الروسي دانييل ميدفيديف مع الإيطالي فلافيو كوبولي.

ويتأهل اللاعبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة (ضمن نظام دوري المجموعات) إلى الدور قبل النهائي في البطولة.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة، شهد الملعب استعراضاً لمجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم احتلال المركز الأول عالمياً، وهم: الروماني إيلي ناستاسي، والسويدي ماتس فيلاندر، ومواطنه ستيفان إيدبرغ، والألماني بوريس بيكر، والنمساوي توماس موستر، والروسي يفجيني كافيلنيكوف، ومواطنه مارات سافين، والبرازيلي جوستافو «جوجا» كويرتن، والأسترالي ليتون هيويت، والإسباني خوان كارلوس فيريرو، والإيطالي يانيك سينر.

يشار إلى أن سينر، حامل لقب البطولة الختامية في النسختين الماضيتين، أنهى موسمه مبكراً هذا العام بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

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