لقاء فيرغسون بوكتينيو قبل عقد... هل يقود الأرجنتيني مانشستر يونايتد؟

لم يكن اللقاء الذي جمع السير أليكس فيرغسون بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو في أحد مطاعم لندن عام 2016 مجرد مناسبة اجتماعية، بل حمل نقاشاً حول تحديات إعادة بناء الأندية الكبرى، في وقت كان فيه المدرب الأرجنتيني يخوض تجربته مع توتنهام. وبعد مرور عقد على ذلك اللقاء، يجد بوكتينيو نفسه قريباً من فرصة قيادة مانشستر يونايتد، النادي الذي ظل حاضراً في حساباته منذ سنوات.

ويبرز اسم مدرب المنتخب الأميركي بوصفه أحد أبرز المرشحين لخلافة مايكل كاريك، مع اتجاه إدارة يونايتد إلى إجراء تغيير جديد على مستوى الجهاز الفني، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق وإطلاق مشروع لإعادة بنائه، بعدما سجل أسوأ بداية له في الدوري منذ عام 1986، وهو العام الذي تولى فيه فيرغسون المسؤولية خلفاً لرون أتكينسون.

وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، لم يكن بوكتينيو بعيداً عن حسابات يونايتد في السابق، إذ كان من بين الأسماء التي رشحها فيرغسون لخلافة لويس فان خال قبل عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، خاض الأرجنتيني تجارب مع باريس سان جيرمان وتشيلسي، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأميركي، لكن اهتمامه بمانشستر لم يتراجع، بل ظهرت إشارات إلى أن فكرة العمل في أولد ترافورد لا تزال حاضرة لديه ولدى مساعديه.

وخلال اللقاء الذي جمعه بفيرغسون عام 2016، تحدث المدرب الاسكوتلندي عن حجم التغييرات التي أجراها عندما تولى تدريب يونايتد عام 1986، مؤكداً أن إعادة بناء الفريق احتاجت إلى وقت طويل، وأنه تمسك بفلسفته رغم النتائج المتواضعة في سنواته الأولى، قبل أن يبدأ حصد الألقاب.

وكتب بوكتينيو في كتابه «عالم جديد شجاع» أن تلك المحادثة كانت مؤثرة بالنسبة إليه، بعدما وجد أوجه تشابه بين يونايتد الذي تسلمه فيرغسون وتوتنهام الذي ورثه هو عام 2014. وقال إن حديث المدرب الاسكوتلندي طمأنه إلى ضرورة مواصلة العمل وفق رؤيته الخاصة، حتى عندما لا تكون النتائج الفورية على مستوى التطلعات.

وتبدو تلك الفكرة قريبة من التحدي الذي ينتظر المدرب المقبل ليونايتد، إذ لا تتعلق المهمة بمجرد تحسين النتائج، بل بإعادة تشكيل فريق يعاني عدم الاستقرار، وبناء ثقافة تنافسية قادرة على استعادة مكانة النادي. وهي مهمة سبق لبوكتينيو أن تعامل معها في أكثر من محطة خلال مسيرته.

وفي إشارة أخرى إلى استمرار اهتمامه بمانشستر، استعاد بوكتينيو حديثاً دار بينه وبين مساعده القديم خيسوس بيريز خلال مقابلة أجريت معه في كاليفورنيا، عندما كان يتولى قيادة المنتخب الأميركي. وقبيل مواجهة البوسنة والهرسك في كأس العالم، التفت إلى مساعده وقال له: «ذات يوم سيتحقق حلمك... ستذهب إلى مانشستر يونايتد».

وكان بيريز، الذي عمل مع بوكتينيو طوال مسيرته التدريبية، معروفاً بتعلقه بمدينة مانشستر، إذ اعتاد زيارتها خلال أيام العطلة عندما كان يعمل في لندن، وكان من محبي المتحف الوطني لكرة القدم. ورد على مدربه قائلاً إن يونايتد كان ينبغي أن يتعاقد معه، ليجيبه بوكتينيو مازحاً: «المستقبل... المستقبل».

وتستند حظوظ المدرب الأرجنتيني إلى سجله في بناء الفرق وتطوير اللاعبين، وهي سمة ظهرت بوضوح خلال تجربته مع توتنهام. فعندما وصل إلى النادي اللندني عام 2014، ورث فريقاً أنهى الموسم السابق في المركز السادس، لكنه واجه أيضاً غرفة ملابس تعاني مشكلات داخلية وثقافة احتاجت إلى إعادة تنظيم.

وعمل بوكتينيو على فرض قواعد جديدة لتعزيز الانضباط وروح المجموعة، وألزم اللاعبين بمصافحة بعضهم بعضاً، إلى جانب رئيس النادي دانيال ليفي، قبل التدريبات. كما حرص على إشراك الإدارة في أنشطة جماعية لتعزيز العلاقة بين أفراد النادي، في محاولة لبناء بيئة أكثر تماسكاً.

ونجح المدرب الأرجنتيني في قيادة توتنهام إلى المراكز الخمسة الأولى خلال مواسمه الخمسة، واحتل الفريق المركز الثاني في الدوري عام 2017، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، في إنجاز تاريخي للنادي، رغم رحيله في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، بعد ستة أشهر من خسارة النهائي أمام ليفربول.

ولم تقتصر قدرته على تطوير الفرق على توتنهام، إذ ترك بصمته على عدد من اللاعبين، بينهم هاري كين وديلي آلي وسون هيونغ مين، قبل أن يكرر التجربة مع تشيلسي، حيث أسهم في تطور كول بالمر ونيكولاس جاكسون.

وكانت مهمته في تشيلسي مشابهة من بعض الجوانب لما ينتظر المدرب المقبل في مانشستر، بعدما تسلم الفريق اللندني عقب احتلاله المركز الثاني عشر، وسط تغييرات واسعة في قائمة اللاعبين وصعوبات في استقرار المشروع الرياضي. ونجح في إعادة الفريق إلى المركز السادس، كما قاده إلى نهائي كأس الرابطة ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم أن تجربته لم تستمر سوى موسم واحد.

وظهر أثره على اللاعبين أيضاً، إذ سجل بالمر 22 هدفاً وصنع 11 خلال الموسم الذي عمل فيه تحت قيادة الأرجنتيني، بينما أنهى جاكسون الموسم برصيد 17 هدفاً. كما وجه اللاعبان إشادات علنية إلى مدربهما السابق بعد رحيله، تقديراً لدوره في تطوير مستواهما.

وتشير هذه التجارب إلى أن بوكتينيو يمتلك خبرة في التعامل مع الأندية التي تحتاج إلى إعادة بناء، خصوصاً عندما تكون المشكلات أعمق من مجرد النتائج داخل الملعب. وهو ما قد يجعله خياراً مناسباً لإدارة يونايتد، التي تبحث عن مدرب قادر على وضع مشروع طويل الأمد، وليس الاكتفاء بمعالجة أزمة مؤقتة.

ويبقى الجانب المالي أحد العوامل التي قد تسهل وصوله إلى مانشستر، إذ يتضمن عقده مع المنتخب الأميركي شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 7.5 مليون جنيه إسترليني. وبعد عشر سنوات من لقائه بفيرغسون، قد تكون الفرصة متاحة أمام بوكتينيو لتحقيق خطوة طالما ارتبطت باسمه، وتولي قيادة أحد أكبر الأندية الإنجليزية.