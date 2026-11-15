بعد 12 دقيقة فقط... أقسى تبديل في كرة القدم للسيدات

في أحد أشد التبديلات قسوة بكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، اتخذت الفرنسية سونيا بومباستور، مدربة تشيلسي، قراراً مفاجئاً بسحب المدافعة كاديشا بوكانان بعد 12 دقيقة فقط من بداية مواجهة مانشستر سيتي، في خطوة محفوفة بالمخاطر انتهت بمنح فريقها فوزاً ثميناً وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي للسيدات.

وبدت علامات الدهشة واضحة على لاعبات تشيلسي عندما رُفعت لوحة التبديلات، قبل أن تغادر بوكانان أرض الملعب وتتجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس، فيما دخلت مكانها الهولندية فيرلي بورمان. وجاء القرار بعدما عانت المدافعة الكندية في التعامل مع تحركات مهاجمة سيتي خديجة باني شو، التي شكلت خطورة كبيرة على دفاع تشيلسي خلال الدقائق الأولى.

ولم يكن القرار مجرد تبديل اعتيادي؛ إذ بدا أن بومباستور فقدت الثقة بقدرة بوكانان على مواصلة المواجهة، رغم أن المدربة حاولت التحدث إليها ومواساتها لحظة خروجها. وأوضحت لاحقاً أن قرارها جاء بعد ملاحظتها أن اللاعبة لم تكن في حالتها المعتادة، خصوصاً أنها تعرضت لضربة على الرأس خلال التدريبات في اليوم السابق.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد قالت بومباستور: «كانت بخير بعد الحصة التدريبية، وكانت حالتها جيدة في المساء، وأعدنا تقييمها صباح المباراة ولم تكن هناك مشكلة. لكنني، عندما راقبتها منذ بداية اللقاء، شعرت بأنها ليست على طبيعتها. تحملت مسؤولية إجراء التبديل، وشعرت بأنني مضطرة لاتخاذ هذا القرار؛ لأنني أعرف لاعبتي وأدرك أنها لم تكن في وضعها الطبيعي خلال المباراة».

وكانت المجازفة كبيرة، خصوصاً أن إخراج لاعبة بعد 12 دقيقة فقط قد يترك آثاراً نفسية وفنية، لكن البديلة بورمان قدمت أداءً لافتاً، ونالت جائزة «أفضل لاعبة في المباراة» بعدما نجحت في الحد من خطورة شو، وأسهمت في حماية تقدم تشيلسي حتى صافرة النهاية.

وجاء هدف الفوز عن طريق ساندي بالتيمور قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا، بعدما وجدت المساحة والوقت الكافيين للتسديد. ورغم أن تشيلسي لم يكن مقنعاً دائماً في الثلث الهجومي، فإن الهدف كان كافياً لحسم مواجهة اتسمت بتقارب المستوى وتعدد الفرص.

وكان مانشستر سيتي قادراً على التقدم بهدفين خلال الدقائق الـ10 الأولى، لكنه أهدر فرصاً عدة، كما أضاع فرصاً أخرى في الشوط الثاني، أبرزها محاولة لورين هيمب التي فشلت في تحويل الكرة إلى الشباك من مسافة قريبة للغاية.

وزادت مهمة سيتي صعوبة بعد طرد حارسته أياكا ياماشيتا ببطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخلها على أليسا تومبسون التي كانت في طريقها نحو المرمى، في لقطة عدّها مدرب الفريق آندريه يلغرتس خطأً غير ضروري، رغم اعتقاده أن النقص العددي لم يكن السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال يلغرتس: «بالطبع؛ يؤثر اللعب بـ10 لاعبين، لكن هذا ليس سبب خسارتنا. كانت هناك تفاصيلُ صغيرة حسمت المباراة، وكثيرٌ من المواجهات الثنائية، كما حصلنا على فرص رائعة لم ننجح في استغلالها».

من جانبها، أكدت بومباستور أنها ستتحدث مع بوكانان لتوضيح أسباب قرارها، مشيرة إلى أنها تحرص على أن تكون واضحة وصريحة مع جميع لاعباتها، وأن علاقتها بهن تقوم على التواصل المباشر.

وبهذا الانتصار، أصبح تشيلسي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري حتى الآن، واعتلى الصدارة متقدماً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، حامل اللقب، في سباق يبدو مرشحاً لأن ينحصر بين الفريقين. وكان التبديل المبكر الذي اتخذته بومباستور أحد أبرز مفاتيح مواجهة قد تكون لها أهمية كبيرة في تحديد هوية بطل الموسم.