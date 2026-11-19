أكد كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان أنه لم يحدد حتى الآن موعد للقمة الخليجية - الأوروبية، وأن تأجيلها لا يعني التخلي عن الهدف من انعقادها، الذي لا يزال قائماً، وأن المرحلة الحالية تشهد انطلاقة متجددة وتقدماً في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط استمرار العمل والمناقشات مع «أصدقائنا في السعودية ومجلس التعاون الخليجي».

وخلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أوضح السفير أن الشراكة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، اكتسبت زخماً قويّاً تجسّد بوضوح في القمة الخليجية الأوروبية، الأولى التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأضاف: «ستتيح لنا القمة الثانية فرصة للمضي قُدماً بصورة جماعية، وتحقيق مزيد من التقدم»، لافتاً إلى أن الربط بين المنطقتين من الموضوعات المهمة، في مجالات الطاقة والكهرباء والبيانات، والنقل، إلى جانب الأمن، وتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين.

صورة جماعية للقادة الأوروبيين والخليجيين المشاركين في القمة الخليجية الأوروبية الأولى ببروكسل (أ.ف.ب)

وكشف رئيس الدبلوماسية الأوروبية في 3 دول خليجية أن موعد القمة لم يحدد بعد، وذلك بعد الإعلان في بيان، منتصف أكتوبر الماضي، عن إعادة جدولة موعدها إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقاً بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي، وفقاً لما أفاد به بيان صادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لكنه استدرك «عندما تصبح الظروف أكثر صعوبة، تحتاج إلى أصدقائك وشركائك. ومن خلال العمل معاً، سنتمكن من تجاوز هذه الظروف بسهولة أكبر، والخروج منها جميعاً أكثر قوة».

وزاري خليجي - أوروبي قريباً

وأردف سفير الاتحاد الأوروبي: «بمجرد التوصل إلى موعد بعد مناقشاتنا والمقترحات التي نتلقاها من أصدقائنا السعوديين سنمضي قُدماً في عقدها»، وتابع: «استناداً إلى العمل الذي أنجزناه بالفعل، سنسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة تساعدنا مجدداً على التقدم خطوة إضافية في هذه الشراكة»، مشيراً إلى أن «التأجيل أدى إلى تغيير التاريخ وليس الاتجاه»، وأن التحضيرات استمرت طوال الفترة الماضية، وتشمل الاستعداد لعقد اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قريباً.

وقال فارنو إن القمة الثانية ستواصل البناء على الزخم الإيجابي، من خلال تحقيق مزيد من النتائج الملموسة في مجالات التواصل والطاقة والرقمنة والنقل وسلاسل الإمداد والممرات، وزيادة التبادل بين الطلاب والشباب، مشيراً إلى أن الأمن والدفاع أصبحا أيضاً أكثر أهمية على جدول أعمال الجانبين.

وأضاف قائلاً إن «الأزمة الحالية زادت من عزم الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أنه عندما تعرضت السعودية وشركاؤها الخليجيون للهجمات أدانت أوروبا الهجمات بوضوح، وتواصلت على أعلى المستويات، وقال: «تُختبر الشراكات في اللحظات الصعبة، وقد اجتازت شراكاتنا هذا الاختبار».

شراكة استراتيجية مع السعودية

وحول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والاتحاد الأوروبي، أكد فارنو وجود تواصل مع السعوديين بشأن هذا الملف، وأن قرار تعزيز الشراكة اتخذه الجانبان منذ سنوات، لكن الأزمة الأخيرة التي أظهر خلالها الاتحاد الأوروبي دعماً قوياً وتضامناً مع دول الخليج، جعلت تعزيز هذه الشراكة أكثر أهمية، مبيّناً: «لدينا طموح واضح، ونريد اتفاق شراكة استراتيجية مع المملكة بالكيفية نفسها التي نبحث عنها مع دول المجلس كافة».

سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية كشف خلال الحوار عن اجتماع وزاري خليجي أوروبي قريباً (تصوير: تركي العقيلي)

وأوضح أن المفاوضات جارية حالياً مع عدد من الشركاء الخليجيين، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على المُضي قُدماً مع السعودية، وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيارة كل من رئيس المجلس الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمن، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، إضافةً إلى وفد من البرلمان الأوروبي إلى المملكة، عادّاً ذلك «رسالة واضحة بأن أوروبا تنظر إلى المملكة بصفتها شريكاً موثوقاً، وأننا نقف بجانبها في الأوقات العصيبة».

وشدَّد السفير على أن الشراكة بهذه الأهمية تستحق إطار عمل يضاهيها، موضحاً أن أي اتفاق للشراكة الاستراتيجية عند اكتماله سيتضمن الحوار السياسي، والأمن والدفاع، ويفتح الباب للتعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والابتكار، والاتصال والعلاقات بين الشعوب، ويمكنه بناء المرونة وتعزيز الاستقرار والازدهار، في وقت يسوده عدم اليقين العالمي.

وأضاف أن الاتفاق سيعكس أيضاً الدور الإقليمي للسعودية، وأهمية الخليج لأمن أوروبا وازدهارها، وسيوفر منافع ملموسة للشعوب في الجانبين، معرباً عن أمله بإطلاق المفاوضات قريباً.

ضابط اتصال مع التحالف البحري

في ملف الاعتداءات الحوثية على السعودية والتعاون الأمني، أفاد فارنو بأن الاتحاد الأوروبي يركز على «الدعم العملي»، وأن قادة الاتحاد الأوروبي كانوا واضحين منذ البداية في إدانة الاعتداءات الحوثية على السعودية، والتضامن الكامل مع الرياض، مشيراً إلى الإدانة الأوروبية حديثاً للهجمات الإيرانية والحوثية الأخيرة على البحرين والسعودية، ووصفها بـ«غير المقبولة وتزيد من مخاطر إعادة إشعال فتيل الحرب».

وأكد أن التعاون الأمني يمثل أولوية لأوروبا، وأن البحر الأحمر ليس شاغلاً بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، إذ يمر عبره خُمس تجارة الاتحاد، متابعاً بالتأكيد أن «ما يحدث في باب المندب نشعر به في الموانئ والمصانع والمتاجر الأوروبية».

سينشر الاتحاد الأوروبي ضابط اتصال لدى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية (واس)

وأضاف أن ذلك كان من أسباب إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية «أسبيدس»، مشيراً إلى أن دور العملية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مع ازدياد الضغوط على البحر الأحمر وباب المندب.

وكشف السفير عن تواصل وثيق مع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية، يشمل «العمل تجاه نشر ضابط اتصال من الاتحاد الأوروبي لدى المقر الرئيس للتحالف بجدة»، بهدف تحسين التنسيق ومشاركة المعلومات وتجنب الازدواجية.

وزاد أن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي عرضت تقديم المساهمة لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية.

«الحوثيون لا يعملون بصورة منعزلة»

يمنياً، أكد السفير الأوروبي في البداية الدعم الكامل للحكومة اليمنية والشعب اليمني، وقال إن الاتحاد الأوروبي قدّم عام 2026، مساعدات إنسانية بقيمة نحو 92 مليون دولار (85 مليون يورو)، وإن مزيداً من المساعدات يجري حشده، مضيفاً أنه في أكتوبر الماضي، وقّع الاتحاد اتفاقاً بقيمة نحو 9.7 مليون دولار (9 ملايين يورو) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم عملية تعافٍ بقيادة يمنية، ومنذ عام 2015 قدّم الاتحاد الأوروبي نحو 2.16 مليار دولار (نحو ملياري يورو) للدعم الإنساني والتنموي والاستجابة للأزمات وبناء السلام في اليمن.

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته إلى المملكة في أبريل 2026 (واس)

وقال فارنو: «الحوثيون لا يعملون بصورة منعزلة»، مضيفاً أن الدعم المالي والعسكري والتقني الإيراني عزّز من قدراتهم، وزعزع الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى دعوة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إيران إلى وقف هذا الدعم.

تجهيز عقوبات إضافية ضد إيران

يُذكّر السفير بحديث كالاس التي أوضحت أن التهديد الذي تمثله إيران يمتد بصورة كبيرة إلى أوروبا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي صنّف أخيراً «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، وفرض عقوبات شاملة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقيود على حرية الملاحة، وكشف عن التجهيز الآن لعقوبات إضافية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينفذ أيضاً العقوبات الأممية على الحوثيين، بما في ذلك حظر الأسلحة المستهدف، لافتاً إلى دعم الاتحاد لحرس السواحل اليمني، والعمل مع الشركاء الإقليميين مثل جيبوتي لمواجهة تهريب الأسلحة، مشيراً إلى أن الاتحاد أسهم منذ عام 2018 بنحو 10 ملايين يورو في عمليات الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى الحديدة.

«سلام عادل ودائم» في أوكرانيا

عن ملف الحرب الروسية - الأوكرانية، قال فارنو: «لا يوجد طرف يرغب في السلام أكثر من أوروبا؛ فهذه حرب داخل قارتنا»، لكنه شدّد على أن السلام يجب أن يكون «عادلاً ودائماً»، موضحاً أن ذلك يعني احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وعدم تغيير الحدود بالقوة، إلى جانب توفير ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تكرار الحرب، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يصر على وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا بوصفه خطوة أساسية.

بيان خليجي - أوروبي: ندعو لزيادة التنسيق بين التحالف البحري بقيادة السعودية وعمليات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة نرحب بالدعوات إلى تعزيز عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر نحث القمة المقبلة على وضع حلول مشتركة لضمان استدامة إمدادات الطاقة... pic.twitter.com/aWJp4lSdMg — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) October 16, 2026

وقال إن أوكرانيا وافقت على وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، بينما تواصل روسيا هجماتها العسكرية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، عادّاً أنها أظهرت «القليل من الالتزام بالتوصل إلى السلام».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يزيد ضغوطه على روسيا، موضحاً أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا مؤخراً على 140 قائمة عقوبات جديدة تستهدف مصافي ومصارف وشركات تجارة إلكترونية روسية وشركات تدعم «أسطول الظل» الروسي، وأن الاتحاد يستعد لتقديم حزمة العقوبات الثانية والعشرين «خلال الأيام المقبلة».

أما عن الدور السعودي، قال فارنو: «أثمن الدور الذي قامت به السعودية في تسهيل الحوار وتبادل السجناء وإعادة الأطفال الأوكرانيين»، وأعرب عن التقدير العالي لتلك الجهود، ومواصلة العمل عن قرب مع السعودية والشركاء الخليجيين «نحو السلام العادل والدائم»، مشدّداً على أن الهدف المشترك يتمثّل في سلام يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والقانون الدولي، ويضمن الأمن على المدى البعيد.

التجارة الحرة

أكد فارنو وجود «سلسلة من المحادثات» التي تتعلق بالتجارة الحرة بين الخليج وأوروبا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى إمكانية قوية لتحقيق تقدم في العلاقات التجارية مع جميع دول الخليج، استناداً إلى العلاقات الاستراتيجية المتنامية، وشرح أن اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يمكن أن يساعد في خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي على الجانبين، وأضاف: «نود بناء شيء قوي ودائم، ولهذا يتواصل الجانبان لتحديد أفضل السبل للمضي قدماً».

وأكد استعداد الاتحاد للعمل لتعميق العلاقة التجارية بصورة متوازنة ومفيدة للجانبين الخليجي والأوروبي.

الإعفاء من «شنغن»

فيما يتعلق بإعفاء المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون من «شنغن»، قال فارنو إن العلاقات الثنائية نمت بصورة كبيرة، وإن الاتحاد الأوروبي يريد أن ينعكس ذلك على سهولة سفر رجال الأعمال والطلاب والعائلات، وتابع: «نتفهم مدى أهمية هذا الأمر لأصدقائنا في دول مجلس التعاون».

وكشف أن العمل على الملف بدأ منذ فترة، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رحبت بإطلاق حوار بشأن السفر من دون تأشيرة لمواطني السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر، عادّاً أن ذلك يشكّل «توجهاً سياسياً واضحاً» للاتحاد، وأضاف أنه عقب موافقة المجلس على عملية الإعفاء من التأشيرات في 19 أكتوبر، يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على الخطوات التالية لذلك.

غزة وحل الدولتين

في شأن القضية الفلسطينية وغزة، أكد فارنو أن الاتحاد الأوروبي «يظل في حالة تأهب تام»، وأن حل الدولتين يبقى «المسار الوحيد القابل للتطبيق لتقرير المصير الفلسطيني وأمن إسرائيل الدائم والسلام الإقليمي».

وأشار إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج شدّد على ذلك، وأن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي عبّرت بوضوح عن القلق البالغ حيال الأزمة الإنسانية الملحة والمدمرة في غزة.

وأضاف أن الاتحاد دعا إلى التنفيذ الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم (2803)، بما في ذلك النزع الدائم لسلاح «حماس» والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والانتقال المدني في القطاع، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي أوضح أنه «لا ينبغي لـ(حماس) تولي أي دور في الحكم المستقبلي بغزة».

لكنه أضاف أن «الفجوة بين الالتزامات والواقع لا تزال واسعة»، مشيراً إلى وجود حاجات إنسانية ملحة في غزة، وإلى أن العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّضان آفاق قيام دولة فلسطينية.

4 مسارات

أوضح فارنو أن الاتحاد الأوروبي يعمل على 4 مسارات؛ أولها الأمن، عبر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح، وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون، والدعم السياسي والمالي لإصلاح السلطة الفلسطينية، والتعافي المبكر عبر مبادرة «فريق غزة» التي جمعت 900 مليون يورو بالتعاون مع 15 شريكاً، إضافةً للدعم الإنساني، مع التزام بتقديم 217 مليون يورو خلال عام 2026.

وقال فارنو: «تحتاج العائلات في غزة إلى المنازل والمدارس والمستشفيات»، مضيفاً أن هدف الاتحاد الأوروبي هو «إيجاد مستقبل يتمكن فيه الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن وكرامة».