قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (السبت)، إن الاتحاد الأوروبي يتضامن تماماً مع كوبنهاغن، ويندد بشدة بمحاولة اغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك يقال إنها من تدبير أجهزة المخابرات الروسية.
وأضافت في منشور على منصة «إكس»: «كان هذا هجوماً على أراضي الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير مقبول. نقف في تضامن تام إلى جانب الدنمارك، وجميع الدول الأعضاء التي استهدفتها الهجمات الروسية الهجينة».
I strongly condemn the assassination attempt against a US-Ukrainian citizen in Denmark, orchestrated by Russian intelligence services.This was an attack on EU soil.And it is unacceptable.We stand in full solidarity with Denmark.And with all Member States targeted by...
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2026
وأكدت السفارة الروسية في كوبنهاغن أمس (الجمعة)، أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريباً «استراتيجية أمنية أوروبية جديدة» لتعزيز الاستعداد والردع.