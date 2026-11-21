أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم (السبت)، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، زار مصنعاً للوازم المدرسية ومنشآت تعليمية، في تجاهل واضح بدا موجهاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جولته الآسيوية.

والتقى ترمب بكيم 3 مرات أثناء ولايته الأولى، وهو منذ عودته إلى البيت الأبيض يعرب عن رغبته في عقد لقاء آخر، إلا أن بيونغ يانغ لا تزال تتجاهل هذه الدعوات.

وغادر ترمب آسيا في وقت متأخر الخميس، بعد مشاركته في قمة ثلاثية ضمت الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، من دون أن يتم اللقاء مع كيم، وأشار ترمب إلى أنه كان مشغولاً للغاية، بحيث لم يتح له إدراج هذا اللقاء في جدول أعماله، مؤكداً أنه وكيم «سيعقدان هذا اللقاء في مرحلة ما»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبدلاً من ذلك، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صوراً تُظهر كيم وهو يتفقد لوازم مدرسية ومعدات خاصة بدروس العلوم في أحد المصانع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم (السبت)، أن كيم قام الجمعة بـ«معاينة نماذج من التجهيزات المدرسية بمختلف أنواعها التي من المقرر أن ينتجها المصنع»، وقال كيم، وفقاً للوكالة، إن العلم والتعليم يمثلان «أوضح تعبير عن رؤية ثوريينا للأجيال القادمة وللثورة».

وكان ترمب قد طرح إمكانية عقد لقاء مع كيم في الصين، مشيراً إلى أن الزعيم الكوري الشمالي «يرغب» في مقابلته، وذلك على الرغم من التزام بيونغ يانغ الصمت حيال هذا الأمر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كيم زار في وقت سابق من هذا الأسبوع، منتجعاً للتزلج وجبل بايكتو، ثم توجه الأربعاء إلى جامعة بحرية، حيث شدد على أهمية الدفاع البحري.

وهدفت القمم السابقة بين كيم وترمب إلى كبح البرنامج النووي لبيونغ يانغ، لكنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

ورغم سنوات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مضت كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية التي تكرست في الدستور، معلنة أن كونها دولة نووية أمر لا رجوع عنه.

ويرى محللون أن توثيق بيونغ يانغ لعلاقاتها مع كل من بكين وموسكو، يقلل من حوافزها للانخراط مع واشنطن، ما يزيد جهود ترمب تعقيداً، خصوصاً في أعقاب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي.