أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية عزمها على منع من يُضبط متلبساً بالغش خلال امتحان القبول الجامعي السنوي، من الخضوع للامتحان لمدة 10 سنوات، وتقديم مكافآت تصل إلى 100 مليون وون (75 ألف دولار أميركي) لمن يُبلغ عن أي مخالفة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت وزارة التعليم أنها سوف تسعى بجدية لفرض عقوبات جنائية على من يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الغش، وتحديد مستوى العقوبة من خلال فحص كل حالة على حدة.

ووفق ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اكتشفت السلطات 52 حالة غش من خلال طرق مثل رصد شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة «الواي فاي»، بينما ضبطت 5 حالات أثناء استخدام أجهزة ذكية في فترة الامتحان.

وكثفت الحكومة إجراءاتها لمنع الغش هذا العام، بعد موجة من الغضب الشعبي أثارها اعتراف الحاصل على أعلى الدرجات في امتحان المحاسب الضريبي المعتمد لهذا العام بأنه غشّ باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية.

وشملت إجراءات مكافحة الغش ضبط أحد المتقدمين للاختبار في إقليم جنوب تشونغتشيونغ، في أثناء استخدامه نظارة ذكية، بينما استخدم طالب آخر في إقليم جيونغجي كاميرا صغيرة وسماعات أذن لاسلكية.

ويُعدّ امتحان القدرات الدراسية للقبول الجامعي تتويجاً لسنوات من الدراسة الجادة للعديد من الطلاب، ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه حدثاً مهماً في حياة الطلاب بكوريا الجنوبية؛ إذ يُمكن أن تؤثر الجامعة التي يلتحق بها الطالب في مسيرته المهنية لاحقاً.