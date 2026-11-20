تُوّجت القمة التي جمعت الرؤساء الصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن بجنوب الصين، أمس، بإصدار «إعلان سلام»، لكن من دون تسجيل اختراقات.

وافتتح الرئيس شي القمة التي دامت تسعين دقيقة، بتأكيد «الأهمية القصوى للقاء الأول من نوعه في التاريخ». وشدد على أنه «عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم، وعندما تتصارع تسود الفوضى».

وعكست صياغة البيان الختامي درجة التلاقي بين القوى الثلاث، وجاءت لهجته محايدة في بعض العناصر، وتجنب الإشارة إلى ملفات خلافية مباشرة، كما غاب الملف الأوكراني نهائياً عن البيان.

وشدد شي وترمب وبوتين على خفض المخاطر النووية، مشيرين إلى أنه «لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تندلع أبداً». وأعرب الرؤساء الثلاثة عن التزامهم إصلاح الأمم المتحدة، لكي تتمكن من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية. وتبادل القادة الثلاثة «وجهات النظر حول الوضع الدولي الراهن، وأعربوا عن التزامهم الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي».